Від спорту до полювання. Які заняття в GTA 6 чекають на гравців крім основного сюжету

Тренування і бійки

Промо-трейлери GTA VI показують, як Джейсон і Люсія займаються спортом. Джейсон піднімає тяжкості на пляжі, а Люсія відпрацьовує удари з боксерською грушею в залі.

Хоча офіційно механіка тренувань поки не підтверджена, розробники заявили, що бійки відіграватимуть важливу роль, а опис Люсії підтверджує, що вона - професійний боєць.

Тренування - не новинка для серії: у GTA San Andreas рівень фізичної форми впливав на витривалість і швидкість героя. Цього разу фанати сподіваються на більш різноманітні заняття - біг, важку атлетику, спаринги з унікальними механіками, а не просто кат-сцени. Це має вплинути на силу, швидкість і зовнішній вигляд персонажів.

Тренування - не нова механіка для серії (фото: XDA Developers)

Риболовля

Скріншоти, де Джейсон закидає вудку біля гори Каллага, викликали у фанатів надію на появу риболовлі в стилі Red Dead Redemption II. Rockstar офіційно підтвердила, що риболовля буде в грі. Можна припустити, що ловити рибу можна буде з каяків і човнів уздовж узбережжя і в болотах.

Ці побічні активності дають змогу гравцям відпочити і розслабитися в динамічному світі GTA. На прес-матеріалах також видно барвисті коралові рифи і заболочені території. Залишається сподіватися, що риболовля буде доступна в різних місцях, хоча можливо, що ловити рибу можна буде лише в певних зонах.

Риболовля може бути в стилі Red Dead Redemption II (фото: XDA Developers)

Міні-гольф

Міні-гольф уже був у GTA San Andreas і IV, а в GTA V був повноцінний гольф. Хоча ця активність мала змішані відгуки, приємно бачити, що міні-гольф повернеться в GTA VI.

Судячи зі скріншотів, траси будуть яскравими й оригінальними, що точно сподобається гравцям. Rockstar поки не підтверджувала додавання повноцінного гольфу, але міні-гольф точно буде.

Гольф був хітом nf провалом серед фанатів серії GTA (фото: XDA Developers)

Більярд

Новітні матеріали Rockstar показують масштабне клубне життя Вайс-Сіті. Ходять чутки, що відвідування клубів може стати окремим видом діяльності.

Крім того, у барах можна буде зіграти в більярд - це офіційно підтверджено розробниками. Також очікуються інші барні ігри, наприклад дартс, і, звісно, можливість випити.

У більшості барів ви зможете грати в більярд (фото: XDA Developers)

Полювання

Rockstar підтвердила полювання як побічне заняття в національному парку Mount Kalaga. З огляду на досвід студії з Red Dead Redemption, варто чекати на сліди і мітки тварин у лісах і болотах, а також різні випробування на полювання.

Ця активність, ймовірно, буде пов'язана з риболовлею, але, сподіваємося, буде інтегрована в загальний геймплей, а не обмежена окремими подіями.

Фанати також чекають на систему якості шкур, як у RDR2, де для кращого трофея потрібно полювати правильно і з відповідним спорядженням.

Полювання в GTA 6 (фото: XDA Developers)