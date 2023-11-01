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Від сьогодні виплати ВПО будуть призначатись по іншому: названо головну відмінність

Фото: з 1 листопада виплати ВПО призначатимуться за новим механізмом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З 1 листопада змінилися правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це стосується переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Для оформлення виплат ВПО від сьогодні має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо", - йдеться в роз'ясненні.

Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Як зазначають у відомстві, йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тис. гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Ці нововведення передбачені Постановою КМУ від 31 липня 2023 року № 789.

У випадку питань щодо таких виплат, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію за коротким номером: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

Зміни в Україні з 1 листопада

Крім цих змін, з 1 листопада в Україні діятимуть нові правила оформлення допомоги для переселенців. Українці почнуть отримувати компенсації у програмі "єВідновлення" за зруйноване житло. Цього місяця "Укрзалізниця" додасть купе для жінок ще у низці поїздів. Також набудуть чинності норми щодо будівництва укриттів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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Внутрішньо переміщені особи