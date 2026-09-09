Від швидкості до простоти: як змінюється конкуренція на ринку МФО

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Ринок МФО змінює пріоритети: замість швидкості видачі мікрокредитів клієнти обирають прозорі умови та зручність сервісу. Як змінюються вимоги позичальників і чому зростає середній чек - детальніше у колонці CEO Moneyveo Сергія Сінченка для РБК-Україна.

Швидкість уже не визначає вибір клієнта

У МФО закінчується епоха "швидких грошей". Не тому, що швидкість стала менш важливою - просто сьогодні її вже недостатньо. Коли швидкість оформлення стає ринковим стандартом, вона дедалі менше визначає вибір клієнта. На перший план виходить якість усього процесу - від зрозумілості умов і простоти оформлення до обслуговування та погашення кредиту.

Цю зміну добре ілюструють результати нашого дослідження. Найбільше за рік зросла значущість простоти оформлення та прозорості умов - на 8 п.п. за кожним показником. Зручність погашення додала 6 п.п., отримання коштів - 5 п.п. Для порівняння, значущість мобільного застосунку та онлайн-формату зросла лише на 2 п.п.

Digital стає інструментом, а прозорість - базовим стандартом

Для мене це означає важливу зміну в логіці конкуренції: digital перестає бути самоціллю - він стає інструментом. Клієнту важливо не просто мати можливість оформити кредит онлайн чи скористатися застосунком. Йому важливо, наскільки просто, зрозуміло та передбачувано він може пройти весь шлях - від заявки до погашення.

При цьому безпека вже належить до базових, гігієнічних факторів фінансового сервісу: клієнт очікує, що цей шлях буде захищеним, а його дані та операції - у безпеці.

Цей висновок варто розглядати і в контексті ширшої динаміки ринку. За даними НБУ, які проаналізував Опендатабот, у першому півріччі 2026 року українці уклали 4,2 млн договорів з МФО на 37,5 млрд грн. При цьому кількість договорів залишалася приблизно стабільною, тоді як середній розмір мікрокредиту зріс майже у півтора раза - до близько 9,2 тис. грн.

У сукупності ці дані показують дві важливі зміни: клієнт стає більш вимогливим до якості взаємодії з МФО, а середній розмір кредиту зростає. Для бізнесу це означає, що простота, прозорість і зручність обслуговування стають не просто характеристиками клієнтського досвіду, а важливими факторами конкурентоспроможності продукту.

При цьому прозорість я б не називав конкурентною перевагою - це базовий стандарт відповідального кредитування. Конкуренція починається поверх цього стандарту: у тому, наскільки просто компанія організовує процеси, наскільки якісно оцінює клієнта і наскільки зручно супроводжує його протягом усього життєвого циклу кредиту.

Наступний етап конкуренції - простіший кредитний досвід

Тому наступний етап розвитку МФО - не в додаванні нових digital-функцій, а в усуненні зайвих бар’єрів на шляху клієнта.

Якщо перший етап цифровізації відповідав на питання "як швидше видати кредит?", то наступний має відповісти на питання "як зробити весь кредитний досвід простішим, зрозумілішим і відповідальнішим?"

Саме тут я бачу головну конкурентну боротьбу МФО у 2026-2027 роках.