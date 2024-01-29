Від розрахунків за світло залежить швидкість відновлення енергосистеми, - Галущенко

Він розповів, що не сплачуючи за спожиту електроенергію споживачі сформували мільярдні борги за світло.

"Найбільше боргів по тим регіонам, які безпосередньо не мали впливу бойових дій. Наприклад, Чернівецька область", - уточнив Галущенко.

Міністр пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення мораторій на відключення боржників був правильним та обґрунтованим рішенням. Однак у 2023 році стає незрозумілим, чому у вищезгаданій Чернівецькій області сформувався борг в понад млрд грн.

"На жаль, є відчуття, що мораторій почали використовувати просто для зловживання для того, щоб не платити розуміючи, що не буде відключень. Але що ключове, це те, що від рівня сплати залежить і швидкість відновлення", - підсумував Галущенко.

Раніше він заявляв, що кошти з платежів за спожиту електроенергію допомагають якнайшвидше відновлювати пошкоджені внаслідок атак об’єкти енергетичної системи.