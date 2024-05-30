Від початку року ЄС імпортував російської металопродукції на півмільярда євро, - GMK Center

Євросоюз за підсумками січня-березня 2024 року імпортував 1,11 млн т російської продукції гірничо-металургійного комплексу. Основна частка імпорту припадає на напівфабрикати – 78,7% від загального обсягу поставок. Витрати на імпорт російської продукції ГМК склали 583,3 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center .

Основна частка імпорту припадає на напівфабрикати – 78,7% від загального обсягу імпорту. За 3 місяці ЄС імпортував з РФ 874,1 тис. т відповідної продукції, що на 4,2% більше р./р. Основний обсяг імпорту напівфабрикатів припадає на Бельгію – 351,38 тис. т (+2,2% р./р.).

Поставки залізної руди з РФ в ЄС становили 9,36 тис. т, що на 95,3% менше р./р: увесь обсяг сировини відвантажено до Словаччини. Також серед основних споживачів російської продукції ГМК у січні-березні були Італія та Нідерланди.

Таким чином, попри запроваджені проти Росії санкції, гірничо-металургійний комплекс РФ продовжує отримувати значні прибутки від експорту продукції до Євросоюзу. І хоча показники значно зменшились порівняно з 2023 роком поставки поки залишаються на високому рівні.

Нагадаємо, у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн т з більш детальним розбиттям за періодами.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні 2022 року, у рамках 8-го пакета санкцій. Тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.

У свою чергу, Європейська сталеливарна асоціація (EUROFER) розкритикувала послаблення санкцій: там заявили, що це історична помилка, яка викривлює конкуренцію на європейському ринку та підживлює порочну систему, яка не тільки послаблює санкції ЄС проти РФ, але й суперечить кліматичним цілям блоку.