Від "палацу в небі" до мем-коїнів. Чому Трампа все частіше звинувачують у корупції

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Як можна оформити "літаючий палац" для Трампа, аби він не вважався хабарем?

Чому за допомогою дописів у США можна заробити на фондових ринках?

Скільки Трампу приніс запуск власної криптовалюти?

Катарський Боїнг

Минулого тижня Дональд Трамп здійснив турне по країнах Близького Сходу. Напередодні стало відомо про шикарний подарунок, який американському президенту робить Катар – люксовий літак Boeing 747-8, вартістю 400 млн доларів, модернізований як "летючий палац". Планується, щоб президент США використовував його як борт номер один – офіційний президентський авіалайнер.

Це спричинило цілу хвилю критики на адресу Трампа, і від його опонентів з Демократичної партії, і навіть від союзників-республіканців. Такий коштовний літак для особистих потреб Трампа можна сприйняти як хабар. Його вартість у 100 разів більша за сукупну вартість усіх подарунків американським президентам, зроблених за останню чверть століття.

Згодом на тлі скандалу влада Катару заперечила, що мова йде про подарунок. Все планується оформити через міжурядову угоду. Формально, Трамп має виправдання, чому йому потрібен катарський літак. Компанія Boeing затримує постачання нових бортів, замовлених раніше. Старі ж, на яких Трамп літає зараз, були закуплені на початку 90-х років.

У дописі в Truth Social Трамп написав: "Boeing 747 передається ВПС/Міністерству оборони США, а НЕ МЕНІ! Це подарунок від нації, Катару, яку ми успішно захищали протягом багатьох років. Він буде використовуватися нашим урядом як тимчасовий літак Air Force One, доки не прибудуть наші нові Boeing". Та навіть якщо "подарунок" належним чином оформлять, літак може бути вразливим в плані кібербезпеки та прослуховування розмов Трампа.

Ілон Маск та DOGE

Ілон Маск – мільярдер та власник компаній SpaceX, Tesla і Starlink – в адміністрації Трампа очолив Департамент ефективності уряду (DOGE). На посаді він проводить оцінку роботи державних органів, зокрема, NASA – Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору. На практиці це означає конфлікт інтересів та можливість впливати на роботу NASA для власної вигоди, адже SpaceX, що належить йому, уклала кілька контрактів із управлінням.

Також Маск відкрито використовує свою наближеність до президента США, аби просувати збільшення видатків на космічну сферу, що на практиці означає нові контракти для SpaceX. При цьому в рамках DOGE співробітники Маска отримали доступ до конфіденційної інформації та даних про конкурентів SpaceX. Це дає компанії низку конкурентних переваг і полегшує отримання державних контрактів.

Ще одна показова історія стосується Федерального авіаційного управління США (FAA). Як зазначає The New York Times, у березні, за участі тимчасово залучених працівників SpaceX, FAA дозволило підвищити ліміт запусків ракети Falcon 9 з мису Канаверал із 50 до 120 на рік.

Використання конфіденційної інформації

9 квітня зранку, за кілька хвилин до відкриття фондового ринку Трамп написав у соцмережі Truth Social заклик: “ЦЕ ЧУДОВИЙ ЧАС ДЛЯ КУПІВЛІ!!!”.

Такий допис дав привід звинувачувати президента США в інсайдерській торгівлі. За кілька годин після повідомлення Трамп заявив, що скасовує нещодавно введені тарифи на імпортні товари для всіх країн, крім Китаю. Це спричинило стрімке зростання фондових ринків, які до того падали. Акції провідних компаній після заяви зросли на понад 9%. Крім того, дохідність американських держоблігацій, яка раніше зростала через побоювання економічного спаду внаслідок торговельної війни, почала знижуватися.

Така комбінація дозволила всім, хто дослухався до заклику Трампа заробити фактично "з повітря" колосальні суми.

Після цих подій Сенатор США Адам Шифф закликав Конгрес розслідувати, чи займався Трамп інсайдерською торгівлею. Цей термін означає використання закритої інформації, яка може вплинути на фондові, аби отримати прибутки. У США інсайдерська торгівля є кримінальним злочином і передбачає до 7 років ув'язнення. Тим паче, що в даному випадку може йтися навіть не про інсайдерську торгівлю як таку, що передбачає доступ до інформації, а про щось ще більш кричуще. Адже Трамп має не просто інформацію, а повноваження своїми діями колосально впливати на американські і світові ринки – тож водночас може сам і змінювати правила гри, і заробляти на цьому.

Мем-коїни TRUMP та MELANIA

17 січня, перед власною інавгурацією, Трамп та його дружина запустили власні мем-коїни TRUMP та MELANIA – криптовалюти, які, по суті, створені заради жарту і не мають за собою фундаментальної цінності.

Всього було створено один мільярд монет, з яких 800 мільйонів залишаються у власності компанії, що належить Трампу, а 200 мільйонів було розміщено для вільного продажу.

Через ажіотаж навколо інавгурації Трампа курс його мем-коїну злетів до 77 доларів за монету, а повна капіталізація криптовалюти перевищила 62 мільярди доларів. Та з часом ціна монети впала приблизно на 85%. За даними The New York Times, понад 813 тисяч інвесторів втратили більш ніж 2 мільярди доларів, тоді як сім’я та партнери президента США отримали 100 мільйонів доларів лише на комісіях від операцій.

Проте, формально Трампу не можна пред'явити звинувачення у зловживанні службовим становищем щодо мем-коїнів. Їх було запущено до інавгурації, тобто тоді, коли Трамп ще не займав офіційної посади. Однак зараз, маючи змогу особисто регулювати крипторинок, там може знову ж таки наживатися на його майбутніх падіннях чи злетах.

Віткофф і Росія

Спецпредставник Трампа щодо РФ Стівен Віткофф відзначається чіткою позицією на підтримку Москви, що прямо впливає на переговори про завершення російсько-української війни. Та крім суто ідеологічних аспектів у його діях, є низка фактів, що можуть свідчити й матеріальну зацікавленість у співпраці з Росією.

Компанії Віткоффа реалізують низку проектів із мільярдером Леном (Леонідом) Блаватніком. Він заробив свої статки в 90-х під час приватизації в РФ. Тож має бізнес-зв'язки з російськими олігархами, зокрема з Віктором Вексельбергом та Михайлом Фрідманом. До слова, з 2023 року Блаватнік перебуває під санкціями України.

Віткофф також кілька разів неформально зустрічався з емісаром Путіна Кирилом Дмитрієвим, у Санкт-Петербурзі та Вашингтоні. Особливо показовою була саме їх зустріч у США 11 квітня. Ігноруючи стандартні протоколи безпеки, Віткофф запросив Дмитрієва до себе додому на вечерю, напередодні офіційної зустрічі в Білому домі.

Як повідомляє Reuters, це викликало тривогу в Білому домі та Державному департаменті. Офіційні особи США повинні утримуватись від прийомів вдома офіційних осіб з Росії, які мають розвідувальні можливості. Такі зустрічі могли бути пов'язані не лише з політичним діалогом США та Росії, а й з конкретними бізнес-проектами.

Крім того, Віткофф має очевидний конфлікт інтересів у контексті своєї іншої посади – Спецпредставника Трампа щодо Близького Сходу. Його компанія Witkoff Group залучала інвестиції від суверенних фондів вже згаданого Катару, переважно для об’єктів нерухомості в США. При цьому мотиви для таких інвестицій не завжди були чіткими. Приміром, У 2023 році Віткофф продав Катару проблемний готель Park Lane на Мангеттені за 623 мільйони доларів, що допомогло йому уникнути банкрутства щодо будівлі. Все це в американських медіа викликає побоювання, що Катар може використовувати Віткоффа для лобіювання своїх інтересів.