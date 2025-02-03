Від нестабільних ринків до буму в ШІ. Ключові тренди світової енергетики на 2025 рік

Нинішній 2025 рік обіцяє значні зміни у світовій енергетиці. Від змін у геополітичному балансі до проривів у низьковуглецевих технологіях і зростаючого впливу штучного інтелекту (ШІ) - все це пропонуватиме як нові можливості, так і ризики.

Підвищена невизначеність у геополітиці

Формований геополітичними потрясіннями 2025 рік стане роком підвищеної невизначеності. У центрі уваги перебуватиме динаміка відносин між США і Китаєм за нової адміністрації Дональда Трампа

Водночас увагу світової громадськості продовжать привертати ситуація на Близькому Сході та війна в Україні. Зростання нестабільності на Глобальному Півдні, розкол у міжнародних альянсах і розвиток ШІ можуть призвести до зміни глобального порядку.

Крім того, із запровадженням американських тарифів в економічному плані нависає загроза глобальної торговельної війни. Яка може загальмувати зростання і спонукати протекціоністську політику. До цих проблем додається сповільнення темпів зростання економіки Китаю, що може спричинити значні наслідки по всьому світу.

Видобуток нафти у відносному спокої

Згідно з прогнозами, інвестиції в розвідку і видобуток нафти знизяться на 2%, що свідчить про вихід на плато після бурхливого зростання на початку десятиліття.

Очікується, що інвестиції в глибоководні проєкти збільшаться на 3%, завдяки розробкам у Суринамі, Мексиці та Туреччині. У шельфові проєкти - на 2%, що зумовлено активністю в Індонезії та Катарі. Водночас прогнозується скорочення інвестицій у сланцеву нафту приблизно на 8%.

За оцінками Rystad Energy, глобальний попит на нафту зросте приблизно на 1 млн барелів на добу. При цьому швидке зростання пропозиції призведе до надлишку і зниження цін. Очікується, що країни, які не входять в ОПЕК+ наростять видобуток на 1,4 млн барелів на добу. Однак ще неясно, як відреагує ОПЕК+ на заклик Трампа "відкрити шлюзи".

"Бури, крихітко, бури" і сланцева нафта в США

Дональд Трамп недвозначно висловився на користь стимулювання збільшення видобутку нафти і газу у своїй країні. Американські компанії можуть бути натхнені цією риторикою, хоча навряд чи стануть збільшувати бюджети на буріння в умовах стагнації продуктивності свердловин і потенційного надлишку нафти на ринку.

Звіти за III квартал 2024 року показали, що вони, як і раніше, не зосереджені на розширенні бурової діяльності. І наразі очікується, що пріоритети інвесторів переважать політичні міркування Трампа.

"Вони навряд чи погодяться на зниження прибутковості в найближчій перспективі поряд зі зниженням ефективності використання капіталу, що спричинить повернення до моделі зростання видобутку з високою продуктивністю", - вважає старший аналітик Shale Research Метью Бернстайн.

Експорт СПГ може стати ключовим козирем

Прагнення нової адміністрації США до дерегулювання і домінування в енергетиці може прискорити експорт американського скрапленого природного газу (СПГ). Але прискорення реалізації цих проєктів може й погіршити ситуацію з надлишком пропозиції в середньостроковій перспективі.

Потенційний надлишок на світових ринках може дестабілізувати ціни, особливо в разі відновлення торговельних війн з Китаєм, що матиме негативний вплив на виробників СПГ. Крім того, Трампу доведеться знайти тонкий баланс між збільшенням поставок до Європи і контролем своєї позиції щодо Росії. У зростаючому попиті в ЄС він бачить можливість скоротити вплив Москви. Але завершення війни в Україні може вимагати ослаблення санкцій.

Більше енергії через бум ШІ та електромобілів

Світовий попит на електроенергію вступає в період прискореного зростання у зв'язку із зусиллями з декарбонізації (супроводжується закриттям так званої "брудної генерації"), збільшенням кількості електрокарів і стрімким розширенням центрів обробки даних для штучного інтелекту.

До кінця десятиліття попит тільки з боку дата-центрів зросте більш ніж удвічі і досягне 860 ТВт*год. У зв'язку з цим технологічні компанії стануть одними з найбільших гравців на ринках електроенергії.

Щоб задовольнити потреби, деякі з них уже звертаються до додаткових джерел. Очікується, що в 2025 році зростання сонячних і вітряних потужностей досягне нового рекорду, що дасть змогу отримати близько 1 000 ТВт*год, які задовольнять частину попиту. Також інтерес проявляється до нових технологій малих модульних реакторів SMR.

Детальніше про технологію читайте в матеріалі "АЕС "на мінімалках". Що таке малі реактори, про які говорять в Україні".

Розквіт "зеленої" енергетики

За підсумками саміту COP29 в Азербайджані було висунуто безліч амбітних кліматичних планів, включно із зобов'язаннями Індонезії, Мексики та Євросоюзу щодо net-zero (скорочення викидів завдяки переходу на поновлювані джерела) і поступової відмови від вугілля.

Однак 2025 рік може стати ще однією перевіркою реальності для "зеленої" енергетики. Зростаючий попит може спричинити зміни на користь викопних джерел енергії, а фінансування "зелених" проєктів буде невизначеним.

Ймовірно, ринки акумуляторів і сонячних фотоелектричних батарей залишаться в стані надлишкової пропозиції. Світова сонячна енергетика цього року зросте приблизно на 600 ТВт*год і вперше зрівняється з річним зростанням первинної енергії нафти.

Вирішальна глобальна розмова про клімат

У лютому країни мають представити свої "національно обумовлені внески", в яких будуть викладені дії в галузі клімату до 2035 року, спрямовані на обмеження викидів. Наскільки ці плани можуть втілитися в життя, визначить конференція COP30 у Бразилії в листопаді 2025 року.

Хоча на попередній конференції було оголошено про фінансування кліматичних програм на 300 млрд доларів на рік (до 2035 року), ця цифра далека від цільової в 1,3 трлн. А ще ключове значення матимуть нові правила торгівлі квотами на викиди СО2.

Перевірка на життєздатність для чистого водню

Через зростання кількості скасованих проєктів на водневий сектор очікує спад. Прогрес окремих проєктів будуть підтримувати в Європі та Японії, але інші регіони, як і раніше, стикатимуться з проблемами.

З урахуванням повернення Трампа до Білого дому і майбутніх виборів до німецького парламенту цей рік має внести більше ясності в питання політичної підтримки "зеленого" водню. Оскільки саме США і Німеччина є основними ринками для цього ресурсу.

Детальніше про технологію читайте в матеріалі "Енергія з води. Що таке "зелений" водень і як його хочуть виробляти в Україні".