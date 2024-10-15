Від статусу біженця до громадянства. Як Україна спрощує умови для іноземних легіонерів

Перші захисники-іноземці у 2014 році

З початком в Україні антитерористичної операції у 2014 році достатньо багато іноземних громадян стали на захист нашої територіальної цілісності. Унікальність цього досвіду полягала в тому, що більшість іноземців були вихідцями з країни-агресора та її найближчих союзників, що створювало для них реальні ризики у разі повернення на батьківщину.

Тому іноземні громадяни, які у складі Збройних Сил України та інших формувань брали участь у захисті України вимушені були звертатися із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Але міжнародна практика та офіційна позиція Управління Верховного комісара ООН у справах біженців передбачає дуже важливу умову, яка має передувати зверненню за міжнародним захистом, а саме: остаточну та щиру відмову від участі у військових діях або навіть наміру брати таку участь, оскільки процедура надання міжнародного захисту має гуманітарний характер.

Це означало, що іноземці, які воюють, взагалі не можуть розглядатися у якості шукачів притулку та бути допущені до процедури надання міжнародного захисту до моменту остаточного припинення такої участі.

Це був справжній виклик для міграційної служби, яка мусила враховувати як інтереси заявників-комбатантів, так і принципи, закладені організацією, що опікується дотриманням державами прав біженців. Попри це, з кожним роком здобувалося все більше позитивного досвіду у роботі з іноземцями, які стали на захист територіальної цілісності України та в подальшому отримали міжнародний захист та громадянство України.

Паралельно держава почала змінювати національне законодавство для врегулювання правового статусу іноземців, які уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України.

Так, у жовтні 2015 року Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" доповнили нормою, яка передбачала, що військовим іноземцям для законного проживання на території України на період дії контракту про проходження військової служби у ЗСУ достатньо військового квитка без необхідності оформлення посвідки на тимчасове проживання. Це суттєво спростило життя іноземним громадянам, які ризикували життям за нашу свободу.

Пізніше, у червні 2019 року, під час триваючої операції Об’єднаних сил, умови законного перебування в Україні військових іноземців були спрощені максимально.

Зміни до того ж Закону дозволили іноземцям, які надавали інструкторську допомогу (стрілецьку, тактичну, медичну, вибухотехнічну та іншу) підрозділам ЗСУ та інших військових формувань, а також правоохоронним органам, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, оформити посвідку на тимчасове проживання навіть у тих випадках, коли термін дії паспортного документа закінчився або він підлягає обміну.

Що змінилося з початком повномасштабної війни у 2022 році

З початком повномасштабної війни в Україні постали нові виклики – почастішали спроби легалізації іноземних злочинців, які видають себе за політичних біженців.

До міграційної служби почали звертатися громадяни інших країн, переважно рф, які станом на 24 лютого 2022 року вже не один рік перебували в Україні нелегально. Їхня діяльність у нашій країні була невідомою, як і джерела існування. А законними вони бути не могли у зв’язку з нелегальним перебуванням в Україні і неможливістю законно працевлаштуватися.

Із запровадженням перевірки документів на блокпостах, маючи на руках виключно російський паспорт, такі особи швидко усвідомили необхідність отримання документів, що підтверджують легальне перебування в Україні. Оскільки процедура отримання міжнародного захисту є найменш вимогливою, для таких людей вона стала останньою можливістю легалізуватися.

Відтак громадяни країни-агресора намагалися використати війну в Україні як привід для свого звернення по захист, видаючи себе за противників політичного режиму рф, добровольців у складі територіальної оборони або добровольчого формування територіальних громад і волонтерів.

Такі спроби легалізації розбивалися об ретельні перевірки міграційною службою документів та інформації, яку надавали заявники щодо їхньої участі у військових діях – факт видачі документів не підтверджувався органами, що їх видали.

Чого чекати далі

Вже зараз в Україні достатньо інструментів для врегулювання правового статусу іноземців, які воюють.

Додатково очікує розгляду проект Закону України "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України", покликаний врегулювати існуючі наразі прогалини в питаннях міграційного статусу не лише іноземців, які беруть участь у захисті України, а і членів їх сімей.