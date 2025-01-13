Уходить з боксу після поразки від Усика. Хто такий Тайсон Ф'юрі – один із кращих важковаговиків світу

Британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри сьогодні, 13 січня. Спортсмен вирішив "повісити рукавички на цвях" після двох поразок від українця Олександра Усика.

Більше про "циганського короля" Ф'юрі та його досягнення у боксі, – в матеріалі РБК-Україна .

Зміст:

Тайсон Ф'юрі: хто він такий

Тайсону Ф'юрі 36 років, народився в Манчестері (Велика Британія) в родині з ірландським корінням. Батько назвав його на честь знаменитого боксера Майка Тайсона, адже й сам займався боксом.

Завдяки батьківському захопленню, Тайсон Ф'юрі почав боксерські тренування з юних років, а його наставником був рідний дядько – Пітер Ф’юрі.

На аматорському ринзі виступав за збірні Ірландії та Англії. У 19 років у складі збірної Англії, виграв юнацький чемпіонат Євросоюзу, чим привернув увагу професійних тренерів та менеджерів.

Найкращий важковаговик світу

У 2008 році Ф'юрі перейшов у професійний бокс. Став відомий своїм унікальним стилем бою, який включає контратакуючу тактику та здатність вести бій як правою, так і лівою рукою.

У боксі за Ф'юрі закріпилося прізвисько "Циганський король" через походження з родини нащадків ірландських циган.

Фото: Ф'юрі має прізвисько "Циганський король" (Getty Images)

Впродовж багатьох років він успішно виступав на рингу, здобуваючи та захищаючі чемпіонські пояси. У 2011-му Ф'юрі здобув титули Британії та Співдружності, а до світових чемпіонських поясів у надважкій вазі дістався за чотири роки.

На рахунку Тайсона Ф'юрі були такі титули:

чемпіон світу за версією WBC (2020-2024);

чемпіон світу за версіями IBF (2015), WBA (Super), WBO, IBO (2015-2016), авторитетного журналу The Ring (2015-2018, 2020-2022);

чемпіон Європи за версією EBU (2014);

володар нагороди Боксер року (2015, 2020);

володар нагород від журналу The Ring за Бій року (2021) та Повернення року (2018);

Крім того, Ф'юрі тричі оголошували найкращим важковаговиком світу за версією BoxRec (2015, 2018 та 2019).

Одним із найвагоміших боїв Тайсона Ф'юрі стала перемога над Володимиром Кличком у 2015 році, коли він здобув титули WBA, IBF, WBO, IBO та The Ring, перервавши десятирічне панування Кличка.

Також Ф'юрі провів три видовищні бої з Деонтеєм Вайлдером. Один поєдинок завершився нічиєю, ще два перемогою "циганського короля", зокрема технічним нокаутом у лютому 2020 року зі здобуттям поясу WBC.

Загалом на професійному ринзі Тайсон Ф'юрі провів 37 боїв, з них два програв, а один бій закінчився нічиєю.

Усик – Ф'юрі: бій століття

Усі дві поразки Ф'юрі відбулися у поєдинках з українським спортсменом Олександром Усиком.

Під час першого бою в травні 2024 на кону стояв титул першого абсолютного чемпіона у важкій вазі з часів Леннокса Льюїса. Під час поєдинку Тайсон Ф'юрі побував у нокдауні, але втримався 12 раундів, за результатом яких переможцем став Олександр Усик.

Вдруге українець та британець зустрілися під час реваншу в грудні 2024.

Фото: бій Усика та Ф'юрі (Getty Images)

В результаті двобою за титули чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC Усик знову здобув перемогу одностайним рішенням суддів із рахунком 116-112, захистивши свої чемпіонські пояси.

Чи дійсно Ф'юрі завершує кар'єру

Після поразки від Олександра Усика Тайсон Ф'юрі заявив, що "не знає", чи буде ще боксувати.

"Можливо так, а може – і ні... Я їду додому. У мене зараз відпустка. Я хочу провести час з сім'єю", – сказав боксер на пресконференції.

Втім сьогодні, 13 січня, на своїй сторінці в Instagram боксер виклав відеозвернення, в якому оголосив про завершення кар'єри.

"Дякую, це було неймовірно! Дякую всім, хто був поруч і допомагав! З Новим роком. Ісус - Король. Нині і повсякчас, і на віки віків", – зазначив Тайсон у своєму дописі.

Проте Тайсон Ф'юрі не вперше заявляє про завершення кар'єри.

У 2015 році він потрапив у допінговий скандал, після чого добровільно відмовився від трьох своїх титулів. Він тоді заявив, що не зможе захищати пояси через депресію і проблеми з наркотиками та невдовзі оголосив про завершення кар'єри. Однак у 2018 поновив виступи на професійному ринзі.

Також британець припиняв змагання у 2022 році, але оголосив про повернення до спорту заради бою з британцем Дереком Чісорою.

До того ж варто зазначити, що ще нещодавно активно обговорювався бій Ф'юрі – Джошуа. Він мав би відбутися у 2025 році на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Не лише боксер. Цікаві факти про Тайсона Ф'юрі

На боксерському ринзі Ф'юрі здобув популярність не тільки своєю майстерністю, але й ексцентричною поведінкою та яскравими образами, завдяки чому йому вдалося стати одним із найбільш високооплачуваних атлетів. Він виходив на поєдинок у королівській мантії, мексиканському сомбреро, в образі Бетмена.

Крім боксу Тайсон Ф'юрі спробував себе в різних сферах. Він записав кілька пісень, серед яких дует з Доном МакЛіном "American Pie", знімався в рекламі, виступав у реслінгу.

Ф'юрі також випустив книгу мемуарів під назвою "За маскою" ("Behind the Mask"), у якій розповів про свій шлях у спорті, боротьбу з депресією і перемогу над труднощами.

Тайсона Ф'юрі та його дружину Періс називають однією із найміцніших пар Великої Британії.

Фото: Тайсон та Періс Ф'юрі (Getty Images)

Вони офіційно одружені 15 років, а разом майже 20 років. Зустрічатися почали у підлітковому віці, одразу після знайомства на весіллі спільних друзів. Пара виховує сімох дітей.

При підготовці використовувалися: Instagram-сторінка Тайсона Ф'юрі, публікації BoxingScene, Wikipedia.