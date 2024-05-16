Від мінівенів до пікапів: рідкісні "Запорожці", про які ви не чули

Найбільший автовиробник легкових машин в Україні за свою понад 70-річну історію випустив немало дослідних та малосерійних екземплярів. До вашої уваги підбірка найцікавіших маловідомих "Запорожців".

Про те, як та для чого створювались маловідомі "Запорожці", читайте в матеріалі РБК-Україна .

ЗАЗ-2301 "Снага"

Дослідна компактна вантажівка, розрахована на одну тону вантажу, побачила світ в 1995 році і була укомплектована двигуном робочим об'ємом 1700 куб.см. Зовні автомобіль був схожий на вантажну "Газель". Свого часу на базі "Снаги" також планувалося створення уніфікованого сімейства комерційних автомобілів. У серію вони не були запущені. ЗАЗ-2301 "Снага" створювалася в тісній кооперації з Трнавським автомобільним заводом, який розташований у Словаччині.

На базі "Снаги" також планувалося створення мікроавтобуса ЗАЗ-2201, інженери з Запоріжжя навіть створили його повнорозмірний макет. Фургон на основі ЗАЗ-2201 повинен був мати індекс ЗАЗ-2701. Цікаво, що один з дослідних екземплярів зберігся, та знаходиться у музеї історії транспорту в столиці Словаччини.

Пікап ЗАЗ-968МП

У 1990-1992 роках на ЗАЗі випускалася незвичайна модифікація базового седана – пікап ЗАЗ-968МП. Створення компактного комерційного авто – це спроба заводу запропонувати ринку на початку 90-х років невелику розвізну машину.

Працівники заводу згадують, що ЗАЗ-968МП робився за стапельно-обхідною технологією – у кузова ЗАЗ-968М відрізалася задня частина кабіни і за передніми сидіннями приварювалася задня стінка з вікном. Щоб не допустити надмірної втрати жорсткості кузова, верх вантажного відсіку посилювався шляхом приварювання П-подібної круглої труби, а поверх стандартної підлоги по периметру вантажного відсіку приварювався кутовий профіль, який у свою чергу служив основою для вантажної підлоги. За деякими даними, всього було випущено близько 2500 пікапів ЗАЗ-968МП.

ЗАЗ-965С

Праворульний "горбатий" ЗАЗ-965 з літерним індексом С призначався не для експорту в країни з лівостороннім рухом, а для поштової служби (С, певно, означало Связь). Щоб єдиний член екіпажу поштового ЗАЗика, збираючи чи розвозячи кореспонденції містом, не витрачав час на обхід машини біля кожної поштової скриньки, його всадовили праворуч: виходь, шановний, з-за керма просто на тротуар. Зрозуміло, що машина була модернізована для вантажоперевезень: на місці заднього сидіння стояв сталевий бокс для листів і газет, а замість скла у бокових задніх вікнах монтували металеві панелі.

ЗАЗ-970

У 1962 році на ЗАЗі створили цілу лінійку легких автомобілів, серед яких були суцільнометалевий фургон, його пасажирська версія та бортовий пікап. Зовнішній вигляд всього сімейства розробляли в заводському бюро архітектурного оформлення автомобіля (поняття "дизайн-центр" тоді ще не існувало).

Автомобілі комплектувалися форсованим до 27 к.с. двигуном від ЗАЗ-965А, що розташовувався ззаду, та стандартною коробкою передач. Окрім цього, автомобілі успадкували від ЗАЗ-966 незалежну підвіску всіх коліс: передню торсіонну на поздовжніх важелях та задню пружинну. Авто могли перевозити до 350 кг речей із водієм та пасажиром. Задньомоторна компоновка 970-го сімейства зумовила своєрідність доступу до вантажу у кузовы фургона – вантажні двері розташовувалися по обидві сторони кузова. На жаль, через дефіцит виробничих потужностей цікаву модель у серію не запустили.