Від дронів до генераторів: як українці можуть безкоштовно відправляти допомогу захисникам на фронт

Як українці допомагають Збройним Силам на третьому році великої війни та яку незвичну допомогу доводилося доставляти – у матеріалі РБК-Україна.

Війна продовжується, і багато українців говорять, що закривати збори на потреби військовим стає все важче. Але керівник департаменту Гуманітарної Нової пошти Георгій Гарькуша каже, що спаду бажання допомогти фронту його команда не відчуває. Щодня організацій, які хочуть надсилати потрібні захисникам вантажі, стає все більше. А волонтери й далі готові доставляти допомогу, ризикуючи власним життям.

Програма, за якою витрати на доставку гуманітарної допомоги бере на себе Нова пошта, діє в Україні вже 10 років. За цей час доставлено 2,2 млн відправлень вагою майже 100 тис. тонн. Серед допомоги були і дрони в охоплений вогнем Бахмут, і гумові човни волонтерам у затоплений Херсон, і генератори в Балаклію, і навіть старий радянський мотоцикл для медиків, які вивозять поранених з поля бою.

Керівник ініціативи розповідає РБК-Україна, як кожен українець може долучитися до допомоги фронту і безкоштовно відправляти військовим все необхідне.

Далі – пряма мова співрозмовника.

Дрони на ЗСУ та гуманітарка херсонцям. Як змінювалася допомога

Ми започаткували Гуманітарну пошту в 2014-му році у відповідь на російське вторгнення. Компанія вирішила підставити плече волонтерським організаціям, тому що від них був великий запит саме на допомогу з логістикою. Тоді армія потребувала всього: від продуктів і одягу до засобів захисту. За перші тижні до програми долучилися 330 волонтерських організацій, більшість з яких допомагала саме військовим.

Коли війна у 2015 році перейшла в іншу фазу, кількість учасників програми змінилася. Одні перетворилися на потужні фонди, як-от "Повернись живим" і "Крила Фенікса", інші припинили діяльність. Фонди почали трансформуватись, і ми разом з ними також розширили програму, щоб допомагати не лише військовим, а й цивільним, тваринам, дітям. Тоді до нас долучилися такі фонди, як ПДМШ, "Твоя опора" та інші.

Фото: Керівник департаменту Гуманітарної Нової пошти Георгій Гарькуша (Віталій Носач/РБК-Україна)

У лютому 2022-го ми розуміли, що повномасштабне вторгнення РФ, скоріш за все, таки відбудеться. Тож запитали у волонтерів, яка допомога їм буде потрібна. Початок великої війни Гуманітарна Нова пошта зустріла разом з 85 учасниками програми. Ми відразу нарахували їм подвійну кількість балів, щоб волонтери могли відправляти все, що треба на фронт. Тоді ж відкрили набір нових учасників: будь-хто міг надіслати допомогу військовим, заповнивши заявку: як звичайні люди, так бізнес чи громадська організація.

Ми відчували дуже великий запит від людей: всі хотіли допомагати армії. І тоді в кожному відділенні Нової пошти ми створили куточок, куди можна було принести гуманітарну допомогу. Її передавали волонтерам, які розподіляли речі серед військових.

Майже 2 мільйони посилок за час великої війни

Якось на нашу гарячу лінію звернулася мати військового. Казала, що потрібно відправити сину генератор в місто Борова на Харківщині. У тому місті відділення Нової пошти приймає вантаж вагою тільки до 30 кілограмів, а генератор важить майже 200. Ми зв’язалися з начальником представництва в Боровій, домовилися, що зробимо доставку до Ізюму, а звідти він власним авто доставив генератор хлопцям ближче до позицій.

Коли отримуємо схожі запити, то у команди не виникає питання, а чи можливо це зробити. Ми запитуємо: “Куди і на коли це потрібно доставити?”. З початку великої війни ми доставили понад 1,9 млн посилок вагою 75 тисяч тонн. Для порівняння, це як вага 166 монументів “Батьківщини-Матері” у Києві. Якщо говорити загалом, то на логістику з 2014 року нами витрачено понад 450 млн грн, а загальні інвестиції в допомогу за всіма напрямками становлять майже 2 млрд грн.

Фото: За два роки війни допомога військовим стала більш цільовою і професійною (надані РБК-Україна)

Те, як і скільки люди допомагають Збройним Силам України, залежить від ситуації на фронті та суспільних настроїв. На початку відправляли тушонку, одяг, захист, бинти та джгути. Згодом допомога стала цільовою і професійною: ноутбуки, тепловізори, приціли. Потреба номер один зараз - це дрони. Часто передають деталі для FPV, пластикові корпуси і все, що друкується на 3D-принтерах.

Коли рік тому затопило Херсонщину через підрив ГЕС, ми разом з БФ “Онуки” почали приймати речі для постраждалих. За 4 дні українці принесли у відділення понад 50 тисяч посилок, що склало 1500 тонн гуманітарної допомоги. Люди так хотіли допомогти, що у нас назбиралося приблизно по 200 кілограмів гуманітарки на кожного, хто постраждав від цього лиха.

Як безкоштовно відправити посилку на фронт: умови

Зараз Збройним Силам допомагає чи не кожен українець. У нас є дві основні програми підтримки.

Програма постійного партнерства. Вона дозволяє неприбутковим організаціям безкоштовно доставляти гуманітарні вантажі. Програма призначена для системних волонтерів: благодійних фондів, громадських об'єднань.

У 2014 році ми починали саме з промокодів, які давали всім учасникам. Технічно це виглядало так: ми вручну скидали промокоди на пошту, люди переписували їх на листочки, роздруковували, потім йшли з цими листочками у відділення. Це було не дуже зручно.

Лише у 2016 році ми розробили механіку балів для наших постійних партнерів, коли допомога стала більш системною і професійною. Волонтерам потрібно мати аккаунт на сайті Нової пошти, куди ми нараховуємо бали для оплати доставки. Після використання балів волонтери подають звіт, і ми нараховуємо нові бали.

Програма разової допомоги. Ця програма відкрита для всіх, навіть якщо у вас немає благодійного фонду. Наприклад, ви купили дрон для знайомого і хочете передати його на фронт – ми доставимо його безкоштовно. Для цього потрібно зайти на наш сайт, заповнити анкету, отримати промокод і використати його для відправки.

Фото: Українці можуть долучитися до безкоштовної відправки посилок у прифронтові регіони (надане РБК-Україна)

Промокоди діють тільки на відправку у прифронтові області, і волонтер, який офіційно не зареєстрований, може використати до 10 промокодів на тиждень. Якщо ви відправляєте більше, це вже системне волонтерство. Після використання промокоду людина надсилає фото вантажу і номер накладної, щоб ми переконалися, що була доставлена саме гуманітарна допомога, а не щось інше.

Від початку повномасштабного вторгнення ми щороку видаємо понад 100 000 промокодів на разову доставку.

Кому можуть відмовити у безкоштовній доставці

Всіх, хто подає нам заявки на співпрацю, ми ретельно перевіряємо. Грає роль публічна складова – те, що волонтери пишуть у соцмережах, як давно ведуть роботу. Бувало таке що відмовляли і фондам – коли ми розуміли, що ці фонди створені для відбілювання репутації тих чи інших людей, а з реальною допомогою вони не пов'язані. Для деяких людей це просто зайвий привід заявити про себе, а це суперечить тим цінностям, які ми несемо.

Ми відмовляємо приблизно у 20% випадків. А 80% отримують промокод. Відмовити також можемо, якщо бачимо, що товар не є гуманітарною допомогою.

Важливо й те, як давно ви займаєтеся волонтерством. Коли ми бачимо, що ваша сторінка в соцмережах була створена вчора, там жодного підписника, жодного звіту про волонтерську діяльність, то це також викликає питання. Тоді є сумніви, чи дійсно фонд займається допомогою, чи просто створили його для якихось своїх цілей.

Іноді буває, що в різних чатах волонтери діляться один з одним промокодами. Зараз технічно це можливо, але ми це не толеруємо. Бо ми ж видаємо промокоди за конкретною заявкою, а виходить що в таких випадках людина використовує їх не за тим призначенням, про яке заявила. Зараз працюємо над тим, щоб такої можливості не було – промокод буде закріплений за номером телефону.

Фото: Георгій Гарькуша: Ми бачимо, що втоми у волонтерів немає: люди й далі хочуть допомагати ЗСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мотоцикли та генератори "на завтра". Про нетипові кейси

За роки, поки діє програма, доводилося доставляти дуже нетипову допомогу. Бувають речі на перший погляд нестандартні, але дуже потрібні для певних задач. Одного разу ми транспортували маленький мотоцикл типу "Муравей" з вантажною платформою. Багато хто міг бачити такі мотоцикли в дитинстві. Збройним Силам він був потрібен для вивезення з лінії фронту поранених. Волонтери звернулися до нас за допомогою, і ми, звісно, погодились. Пізніше отримали фото, як медики використовують його на фронті.

Відключення світла, які зараз відбуваються по всій країні, нагадали мені про ще одну історію. У листопаді 2022-го року, коли були блекаути, до нас звернулись військові з протиповітряної оборони з проханням швидко купити 10 генераторів. Під "швидко" вони мали на увазі – на завтра.

Наступного дня генератори вже були у військових, а ще через день почався черговий обстріл енергосистеми, електроенергії не було. Пам’ятаю, як я сидів в укритті й отримав повідомлення від хлопців: "Дякуємо за генератори, вони допомогли відбити атаку".

До нас звернувся хірург з Краматорська з проханням терміново доставити операційний стіл, оскільки в лікарні не вистачало місць через велику кількість поранених військових. На пошук, закупівлю і доставку столу у нас пішло 4 дні.

Це лише деякі приклади, за 10 років їх у нас назбиралась велика кількість, але найцікавіше зможемо розповісти публічно вже після перемоги.

Фото: Активно надходила допомога з-за кордону в першій фазі великої війни, потім її стало дещо менше (надане РБК-Україна)

"Траплялися дивні речі". Про допомогу з-за кордону

У першу фазу великого вторгнення було дуже багато гуманітарної допомоги з-за кордону. На той момент вона йшла десятками фур щоденно і ми першими доставляли гуманітарку за свій рахунок. Від 20 до 60 фур щодня приїжджали в Україну. Ми сортували всю допомогу на нашому хабі у Львові, розподіляли і віддавали волонтерам.

У польському Жешуві компанія організувала свій склад для прийому гуманітарної допомоги із закордонних країн. Ми перевозили гуманітарні вантажі із США, Великобританії, Франції, Німеччини, Румунії, Польщі, Туреччини та інших країн.

З початку вторгнення з-за кордону в Україну надсилали дуже багато різної допомоги. Траплялися відверто дивні речі й те, що не зовсім можна назвати гуманітаркою: іноді люди віддавали те, що їм просто не потрібно – старі меблі, старий одяг. Колись в одній з коробок з-за кордону знайшли секс-іграшку. У той період нерідко завозили просто все без розбору. А волонтери потім вже розбирали, що дійсно комусь треба, а що ні. Коли нас просять про логістичну допомогу з Європи, ми запитуємо не тільки опис допомоги, а ще й фото або відео того, що планується везти.

Чи втомилися українці допомагати

Зараз часто говорять, що у людей вже не вистачає ресурсу донатити, багато людей втомлюються психологічно. Але ми моніторимо кількість запитів від партнерів і бачимо, що втоми у волонтерів немає: люди й далі хочуть допомагати ЗСУ. Кількість запитів на перевезення гуманітарних вантажів щодня стає більше. На сьогодні у програмі 2 528 фондів, порівняно з 664 у 2022 році.

Кількість допомоги з Європи зменшилася, це правда. Але в середині країни ми відчуваємо, що ресурс ще не вичерпаний – ні моральний, ні матеріальний. Волонтери досі відіграють дуже значну роль в допомозі армії. Без волонтерів ми б просто не впоралися. Хтось припиняє діяльність, але на їх місце приходять інші, дуже вмотивовані.

Фото: Офіційно не зареєстрований волонтер може використати до 10 промокодів на посилки на тиждень​​​​​ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Коли звільнили Херсон, ми питали колег в Миколаєві, хто готовий доставляти гуманітарку в місто. Усвідомлювали, що ризики величезні. Місто було заміноване і постійно перебувало під обстрілами рашистів. Тому їхати ми нікого не змушували, лише запитали, хто готовий. І отримали буквально чергу людей. Ми боялися, що ми не знайдемо нікого, а врешті довелось чи не конкурс оголошувати.

Взаємодопомога – фундаментальна риса українців, і це нікуди не поділося. Тому ми не плануємо зупинятись, і готові в такому ж темпі допомагати й надалі.

Щоб подякувати всім учасникам програми за їхню роботу, ми започаткували спеціальну щорічну відзнаку "Варті". Це наша шана та вдячність волонтерам. І, сподіваюся, додаткова мотивація для того, щоб вони й далі продовжували допомагати фронту й таким чином наближати нашу спільну перемогу. Підтримка один одного у важкий час – наш спосіб перемогти ворога.