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Есть опеределенные правила. Что нужно учитывать при ремонте обуви

Украина, Пятница 15 ноября 2024 11:03
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Есть опеределенные правила. Что нужно учитывать при ремонте обуви Фото: ремонт обуви поможет продлить срок ее службы (freepik)
Автор: Владислава Ткаченко

Благодаря качественному ремонту обуви можно продлить срок эксплуатации любимой пары, сэкономив средства. Мастера по ремонту обуви во время приема заказа оценивают состояние изделия, определяя степень его сноса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Ремонт обуви - услуга, которая всегда остается востребованной. Это помогает понять, какие работы необходимы для восстановления функциональности и внешнего вида обуви.

Основные категории износа обуви:

Незначительный износ (20–30%):

  • Повреждения набойки.
  • Частичное отставание каблуков или подошвы.
  • Незначительное истирание подошвы в носочной части или повреждение молнии.
  • Нарушение ниточных швов.

Средний износ (40–60%):

  • 40%: Износ каблуков, подкладки в пяточной части, частичное отставание элементов.
  • 50%: Повреждение покрытия каблуков, поломка супинатора, необходимость замены каблуков.
  • 60%: Деформация формы обуви, серьезные разрывы верха, значительный износ подошвы.

Значительный износ (80%):

  • Требуется перетяжка обуви с заменой деталей подошвы и верхней части.
  • Сильный износ союзок, задников, повреждение верха.

Правила приема обуви в ремонт

Согласно "Правилам бытового обслуживания населения" (постановление КМУ №614 от 16 июня 2023 года), в ремонт принимается только чистая обувь. Это обязательное условие, которое позволяет мастерам правильно оценить состояние изделия и выполнить ремонт качественно.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что готовя зимнюю обувь к хранению, люди нередко допускают много ошибок. Лучшим местом считается шкаф. Перед тем как положить на хранение, сапоги или ботинки очищают от грязи и пыли, а шнурки стирают. Так обувь сохраняет свой внешний вид дольше.

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