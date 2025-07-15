Від князя Володимира до сучасності: як Україна 1000 років бореться за свободу і незалежність

Початок: 988 рік - цивілізаційний вибір Русі

Хрещення Київської Русі князем Володимиром Великим у 988 році стало точкою неповернення. Русь, обравши християнство у візантійській традиції, зробила чіткий цивілізаційний вибір - до Європи, до освіти, культури, права. І цей вибір - не просто релігійний акт, а основа нашої державності, правової культури, морального коду.

З прийняттям християнства розпочалася доба державного оформлення, дипломатичних зв’язків, розвитку писемності, формування системи права ("Руська правда") та єдності народів навколо спільних цінностей. Також християнство дало поштовх до розвитку освіти, писемності, архітектури, філософії.

Поєднання християнської етики з українськими традиціями створило унікальний світогляд, що визначає національну ідентичність до сьогодні. Православ’я стало духовною опорою української культури, військової сили та освітніх інституцій.

Від Русі до сучасної України

Витоки української державності - у Русі. Центром цієї середньовічної держави був Київ - політична й духовна столиця, як і сьогодні. Звідти бере початок наш герб - тризуб, наша грошова одиниця - гривня, і найважливіше - ментальність самостійності.

Традиції Русі продовжили Руське королівство, Гетьманщина, УНР, ЗУНР, Карпатська Україна, підпільна УГВР і незалежна Україна від 1991 року. Ці історичні форми були різні, але їх об'єднує одне - прагнення українців жити у своїй, самостійній, незалежній державі.

День Хрещення Русі - України: як з’явилося свято

Свято було встановлене Указом Президента Віктора Ющенка у 2008 році в рамках 1020-річчя хрещення Русі. Як йшлося в документі, воно запроваджене на знак визнання значення православних традицій у розвитку українського суспільства та з ініціативи українських церков і громадськості.

Дату обрали - 28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира. Але у 2023 році, через перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, дату перенесли на 15 липня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

День Української Державності - як логічне продовження історії

24 серпня 2021 року в День Незалежності Володимир Зеленський оголосив про нове свято - День Української Державності. Його теж вирішили відзначати 15 липня, у день пам’яті князя Володимира. Адже саме він - символ державотворення: не лише хреститель, а й об’єднувач, реформатор, творець сильної централізованої Русі.

Це свято - відповідь на маніпуляції, що Україна - "молода держава". Ми не з'явилися у 1991-му. Ми - спадкоємці Русі, творці тризуба, засновники власного правового і духовного простору ще понад тисячу років тому.

Роль Києва як столиці: постійність державного центру

Київ - не просто столиця. Це місто, з якого починалася державність. У IX столітті воно стало центром Русі. Після хрещення - духовним ядром православ’я. Тут творили митрополит Іларіон, князі, літописці, філософи. І саме в Києві 15 липня 2025 року митрополит Епіфаній очолить урочисту літургію в Успенському соборі Києво-Печерської

У 1917-му з Києва почалася Українська революція. У 1919-му тут урочисто проголосили Акт Злуки. У 1990-му - формували живий ланцюг Соборності. У 2022 році - Київ став символом спротиву російській агресії, доказом того, що серце України б’ється сильно й вільно.

Як тризуб, гривня і прапор стали символами української державності

Тризуб - не просто державний герб України. Це тисячолітній символ, який єднає нас із Київською Руссю. За часів князя Володимира Великого тризуб був особистим знаком влади, його зображували на монетах, печатках, перснях і зброї. Видозмінені форми тризуба - двозуби, тризуби з додатковими елементами - супроводжували нащадків Володимира аж до XIII століття.

Витоки кольорів українського прапора знаходяться у Руському королівстві XIII століття. Герби з поєднанням синього і жовтого (золотого) кольорів - лев на синьому тлі - відомі ще з битви під Грюнвальдом 1410 року. У XIX столітті, під час Весни народів 1848 року, ці кольори стали національним символом українців Галичини.

Слово "гривня" походить від старослов’янського "грива" - шиї. Спочатку це була прикраса, яка згодом стала ваговою одиницею - злитками срібла у формі ромбів, що використовувалися в обміні. У VIII-XIII століттях гривня стала поширеною формою грошей на Русі. У 1918 році Центральна Рада ввела гривню як грошову одиницю УНР.

Після знищення державності гривня зникла на десятки років, але повернулась разом із незалежністю. У 1996 році гривня стала офіційною валютою України. На її банкнотах - князі Київської Русі.

Під час написання матеріалу були використані такі джерела: Український інститут національної пам’яті, сайт президента України, повідомлення Православної церкви України.