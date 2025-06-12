Від кібербезпеки до креативу: 10 головних інсайтів з конференції IAB Connect 2025
У межах фестивалю IAB Mixx Awards відбулася масштабна конференція IAB Connect 2025, яка зібрала провідних експертів цифрової індустрії. Понад 50 спікерів презентували найсвіжіші тренди, прикладні кейси й прогнози розвитку галузі.
Про це пише РБК-Україна за підсумками прес-конференції.
10 найважливіших інсайтів, які визначатимуть digital-порядок денний у 2025 році:
1. Кібербезпека стає критичною для брендів
У 2025 році виграють ті, хто не лише креативний, а й захищений. Основні ризики — дипфейки, злом акаунтів, атаки через підрядників і витоки даних. Захистити себе допоможе комплексна система з п’яти етапів: аудит цифрових комунікацій, обмеження доступів, навчання команди, безпечна комунікація та план реагування на кібератаки.
2. Retail media виходить на новий рівень
Цей сегмент уже займає до 20% рекламного ринку. Магазини перетворюються на "фізичне телебачення", а офлайн стає частиною digital-екосистеми.
3. Момент планування покупки - точка максимального впливу
Три фактори:
- Digital first: 65% українців дізнаються про знижки онлайн - флаєри відходять у минуле.
- Мобільна звичка: 38% користуються додатками для пошуку акцій.
- Золота секунда: 92% споживачів переглядають пропозиції безпосередньо перед покупкою - це ідеальний момент для впливу.
4. OTT-платформи змінюють правила гри
Цифрове телебачення вже обганяє традиційне. Власні канали платформ (35–55%) майже зрівнялися з комерційним ТБ. Понад 75% глядачів мають підписку на стримінг - медіастратегії доведеться повністю переглянути.
5. Старі HR-моделі не працюють - маємо справу не з втомою, а з національною травмою
Сучасний ринок праці вимагає нових рішень, бо класичні підходи до управління персоналом більше не дають результату. Ми стикаємось із трьома критичними викликами:
- Прихована епідемія психічного здоров’я: понад третина працівників у креативних індустріях страждає не просто від професійного вигорання, а вже має ознаки клінічної депресії. Це не просто цифри - це сигнал про необхідність дій.
- Кадровий парадокс: попри дефіцит кваліфікованих спеціалістів, лише 11% вакансій відкриті для ветеранів — надпотужного резерву вмотивованих людей. Бізнес поки не готовий інтегрувати їх у команди, хоча саме вони можуть стати новим фундаментом ринку праці.
- Зміна логіки ефективності: продуктивність працівника визначається не тривалістю робочого дня, а якістю підтримки та персоналізованим підходом до кожного.
6. Соціальна місія бренду - це водночас цінність і захист
Бренди, які щиро інтегрують соціальну складову у свою діяльність, не лише посилюють лояльність аудиторії, а й знижують власні репутаційні та бізнес-ризики.
7. Ідеї сильніші за обмеження
У кризові часи бренди можуть стати підтримкою одне для одного. Коли замість питання: "Що ми можемо зробити самі?" ставиться "Що ми можемо створити разом?" - народжуються справжні історії. Креатив і партнерство набувають нового сенсу, стаючи інструментами адаптації до нової реальності.
8. Вертикальні формати — новий стандарт ефективності
З огляду на домінування Reels, TikTok і Shorts, вертикальні відеоформати стали ключовими для досягнення результату. Гейміфікація рекламного контенту дозволяє перетворити звичайну взаємодію в захопливу гру, поглиблюючи інтеграцію користувача з брендом.
9. Соціальна реклама, яка лікує
Українська реклама все частіше говорить про те, про що мовчить суспільство. Проєкт "POGLYAD" — не просто кампанія, а культурна ініціатива про вибір залишатися, будувати життя в Україні, знаходити себе після війни. Він розкриває важливу соціальну тріщину між тими, хто воював, і тими, хто чекав.
Реклама, що торкається глибоких травм, формує новий рівень довіри до бренду — вона не просто продає, а допомагає жити далі.
10. Освітній маркетинг для нових ніш
У нових або зарегульованих галузях (наприклад, CBD-продукти в Україні) ефективно працює поєднання контенту з освітньою місією: залучення експертів (лікарів, науковців), інфлюенсерів і розповіді через досвід споживача — те, що змінює сприйняття категорії.
Підсумок IAB Connect 2025
Конференція продемонструвала: український digital впевнено відповідає на виклики часу.
IAB Ukraine у співпраці з провідними агентствами презентували Digital Media Market Overview (DMMO) - глибоку аналітику цифрового ринку України, Європи та світу, тренди, інвестиційні напрямки та зміну поведінки аудиторії.
Головна думка події: у 2025 році перемагають ті, хто поєднує технології з людськими сенсами, створюючи справжню цінність у нестабільному digital-світі.
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