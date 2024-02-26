Від нерозуміння до радощів: особливості подорожей на електромобілі в Україні

Насправді наші переміщення протягом тих кількох тижнів не були такими вже далекими – іншим разом ми б вважали їх пересічними поїздками. Але ми їздили не на звичайних авто, а на електричних…
Про особливості повсякденної експлуатації електромобіля в українських умовах читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали прес-сайтів компаній-виробників.
Дуже часто тест-драйв електромобіля в редакції українського ЗМІ має такий вигляд: журналіст взяв в тестовому парку заряджений електромобіль, покатався ним кілька днів по Києву і повернув імпортеру з посадженим акумулятором. Тільки найбільш відповідальний колега під час користування машиною спробує підзарядити її десь біля кафе чи розважального центру, поки п’є каву чи переглядає з родиною новий фільм. Так завжди робили і ми, і в принципі досвідченому автожурналісту цього достатньо, щоб отримати враження від нової моделі і порівняти її з іншими.
Але цього разу ми влаштували електромобілям випробування за розширеною програмою. Точніше, попри все ми спробували експлуатувати їх так, неначе це були звичайні бензинові чи дизельні машини.
Так збігся редакційний графік тест-драйвів, що у лютому кілька тижнів поспіль ми їздили на різних машинах з електротягою. Свідомо не будемо називати тут марки і моделі, адже вважаємо, що справа тут аж ніяк не в брендах. Тим більше, що, як кажуть соціологи, репрезентативна вибірка у нас була більш-менш справедлива: з цих двох машин одна представляла високий, майже преміальний клас, а друга – бюджетний сегмент електромобільного співтовариства.
Спеціальних випробувань як таких ми не організовували, ми лише влаштували двом “електричкам” експлуатацію в режимі пересічного сімейного авто. Що передбачало як короткі міські поїздки, так і далекі рейди – в нашому випадку це було кілька маршрутів довжиною 350 – 400 км. Відразу скажемо, нюансів було багато. Але частина з них пояснюється тим, що ми були новачками у далеких мандрівках на електроприводі.
Спочатку – про приємне. Сьогодні електромобілі дозволяють водієві особливо не думати про підзарядку під час міських поїздок – ємності батареї вистачає на кілька днів. Хоча для повного комфорту треба знати, що десь на тебе чекає стовідсотково надійне місце зарядки – вдома, чи наприклад, біля місця роботи.
Щодо підзарядки вдома зауважимо, що для нинішніх машин з їхніми батареями ємністю понад 60 кВт·год найдешевший варіант зарядки – без спеціальної станції, від розетки 220 вольт – потребує не менше 10 годин “до повного”. Щоб пришвидшити процес, треба або мати вдома потужну станцію, або шукати таку десь у місті чи на трасі. Але тут і починаються всі складнощі.
Навіть для найсучасніших електромобілів з заявленим пробігом 350 – 500 км більш-менш тривала, понад 200 – 300 км, поїздка потребує планування.
Цього разу ми не їздили великими популярними трасами типу Київ – Львів чи Київ – Одеса. І тим не менш, проблем з наявністю станцій не мали. Зарядки в Україні є, ними вкрита мережа автошляхів між обласними центрами навіть не дуже популярних напрямків. Але картина не безхмарна і треба бути готовим до таких перешкод:
Тобто на маршруті дуже бажано до кожної станції, де ви збираєтесь заряджатись, мати хоча б одну запасну. Запас потрібен на випадок, що в першій точці у вас щось не “зростеться”. Можливо, нам забракло мужності, але навчені початковим досвідом, у першій частини довгих маршрутів ми не пропускали жодної станції, навіть найповільнішої. Ми підзаряджалися на них у побоюванні, що на наступних у нас щось не вийде. І лише коли за показаннями борткомп’ютера ми розуміли, що доїдемо до фінішу без підзарядки за будь-яких умов, ми почувалися більш вільно і припиняли пошук станцій і економію енергії.
Пробіг на одній зарядці, зазначений в технічних характеристиках автомобіля, у нас відрізнявся від реального, але небагато – в середньому в межах 10 %. Адже паспортна цифра визначається за певною стандартною методикою WLTP, з якою реальні умови як правило не збігаються. Але при цьому таку невелику 10-відсоткову різницю ми утримували завдяки акуратній їзді, пам’ятаючи про кілька чинників, які миттєво змінюють далекобійність електромобіля – причому як в бік скорочення, так і в бік продовження.
Оскільки нинішні електромобілі вже не стільки машини, скільки гаджети, всі цифри щодо витрати енергії і роботи батареї легко контролювати просто по ходу поїздки. Відповідні цифри відображаються на великому екрані, допомагаючи водієві корегувати рух енергії в батарею і назад в режимі реального часу.
Скорочує пробіг електромобіля:
Збільшує пробіг електромобіля:
Відрадно, що при всьому сказаному борткомп’ютери вміють достатньо точно передбачати залишок пробігу, у тому числі і враховуючи темперамент водія. Тому ми планували свої мандрівки не за паспортними даними, а за показаннями на екрані автомобіля.
Вже краще, але поки що ні – так можна відповісти на запитання, чи може сучасний електромобіль повністю замінити авто з ДВЗ. І якщо в населеному пункті і в коротких приміських вилазках на батарейну машину вже можна покластися, то міжміські поїздки викликають в екіпажу масу ускладнень. Для когось вони нівелюються динамікою електромобілів, небаченою для бензинових (дизельних) авто "сімейного" цінового сегменту. А для когось все ще важливі почуття впевненості у далекій дорозі, яке дає повний бак бензину. Який можна поповнити за 5 хвилин мало не на кожному розі.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, де дешевше заряджати електромобіль.