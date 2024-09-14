Від дронів до кавоварок: найбільш незвичні аксесуари в авто

Крім обладнання, яке робить користування машиною більш зручним, автовиробники іноді намагаються перетворити автомобіль на щось інше. Принаймні, саме таке пояснення спадає на думку, коли бачиш комплектацію автівок з нашого сьогоднішнього огляду.
Про несподівані комплектації серійних автомобілів читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Car & Driver і Motorrad.
Перше покоління Honda City (1981–1986) було революційним не тільки через нову концепцію кузова – суперкомпактний хетчбек з високим дахом. Просто в дилерському автосалоні покупець міг обрати собі незвичну опцію – складний мініатюрний мопед Motocompo (1185×240x540 мм), який поміщався в багажнику. В такий спосіб конструктори 1980-х пропонували вирішувати суто міську проблему, відому в наш час як транспорт останньої милі.
Малося на увазі, що водій, через пробки і заповнені парковки не доїхавши до кінцевої цілі кілометр-два, міг витягнути з багажника мопед і дістатися врешті місця призначення. Тобто опція перетворювала маленьку Honda City на ще менший транспорт, який міг протиснутись по геть завантажених вулицях.
Звісно, ніхто не забороняв у вихідні кататись на Motocompo десь за на природі, залишивши машину-носія там, де закінчується асфальт. Але популярності ця опція не мала.
Взагалі у цієї штуковини була і власна мотоциклетна назва – Honda NCZ 50 Motocompo, але як самостійний транспорт розвитку вона тим більше не отримала. Мопед випускався тільки в 1981–1983 роках і набрав за цей період тираж 53,3 тис. екземплярів – мізер за "хондівськими" мірками. Натомість сьогодні Motocompo став жаданим предметом для шанувальників екзотичної двоколісної техніки.
Через сорок років після міської "Хонди" з мопедом в багажнику приблизно в тих самих краях випустили заміську машину з дроном в багажнику. Перевезти людину далі, ніж може доїхати машина, коптер не може, але зазирнути за горизонт та зафільмувати героїчну мандрівку з висоти пташиного польоту – прошу. Дуже суворий на вигляд китайський позашляховик може бути гібридним чи суто електричним, і в обох версіях він має гідні ходові характеристики. Але якщо говорити про незвичну опцію, то дрон має на борту власний ангар, звідки стартує, отримавши голосову команду з салону. Так само за командою водія він повертається до машини і сідає на своє місце в ній.
Даний електромобіль серійно випускається з початку минулого року і крім іншого продається в Європі. В Україні вже є як мінімум одна така машина. Про ціну не питайте – вона якщо не космічна, то все одно десь разом з дроном біля хмар – близько 100 тисяч доларів. При тому зазначимо, що штатний коптер на ціну теж впливає: доплата за нього перевищує 10 тисяч доларів.
Симпатичний зовні Fiat 500L зразку 2012 року зсередини вирішили зробити подібним чи то до кав’ярні, чи то до затишної вітальні. До штатних опцій мікровена було включено міні-кавомашину.
Апарат для приготування кави вбудували в підлокітник, він готує справжній еспресо, використовуючи капсульну технологію з парою високого тиску. Деякі зовнішні риси підказують, що Fiat не став винаходити велосипед (у сенсі кавоварку) і залучив до своїх кавових розвідок одну з спеціалізованих компаній з світовим ім’ям.
А щоб водій не плутав задоволення від напою з задоволенням від водіння (з яким у 500L з його двоциліндровим двигунцем не все гаразд), кавоварка може активуватись тільки під час стоянки.
Не будемо тут аналізувати практичність та взагалі доцільність таких сміливих опцій, про які йдеться у цьому матеріалі. Їхні творці однозначно молодці хоча б тому, що вперто не дають автомобілю остаточно перетворитись на банальний засіб для перевезення людей – так, зручний і безвідмовний, але безликий і одноманітний, як це вже має місце з моделями деяких цілком шанованих марок. Тож чекаємо нових яскравих родзинок у нових авто, а ще – можливості отримати їх у своє розпорядження.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про ТОП-5 гібридних кросоверів українського ринку.