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Від чого залежить зростання економіки України у 2023 році: експерти назвали основні ризики

Фото: економіка України може сповільнитися через три фактори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Основними ризиками для економіки України у 2023 році експерти називають три чинники. Насамперед - інтенсивність бойових дій.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни".

Другий чинник - енергетика. "Зараз ситуація виглядає контрольованою і обмежень з електропостачання немає. Але ми розуміємо, що удари по енергетичній інфраструктурі будуть продовжуватися. Тож ризики залишаються. Вони, напевно, будуть не такими, як наприкінці минулого року, але вони є", - зазначив голова. Департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Третім серйозним чинником ризику може стати блокування Росією роботи зернового коридору. Очікування можливих проблем із експортом зерна можуть призвести до зменшення площ посівів навесні. І це також можна віднести до ризиків для економіки цього року, упевнений виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський.

Нагадаємо, НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий, і песимістичний сценарій припускають дефіцит електроенергії ще тривалий час.

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