Від чого залежить зростання економіки України у 2023 році: експерти назвали основні ризики

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни ".

Другий чинник - енергетика. "Зараз ситуація виглядає контрольованою і обмежень з електропостачання немає. Але ми розуміємо, що удари по енергетичній інфраструктурі будуть продовжуватися. Тож ризики залишаються. Вони, напевно, будуть не такими, як наприкінці минулого року, але вони є", - зазначив голова. Департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Третім серйозним чинником ризику може стати блокування Росією роботи зернового коридору. Очікування можливих проблем із експортом зерна можуть призвести до зменшення площ посівів навесні. І це також можна віднести до ризиків для економіки цього року, упевнений виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський.