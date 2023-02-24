ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Від чого залежить зростання економіки України у 2023 році: експерти назвали основні ризики

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 15:22
Від чого залежить зростання економіки України у 2023 році: експерти назвали основні ризики Фото: економіка України може сповільнитися через три фактори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Основними ризиками для економіки України у 2023 році експерти називають три чинники. Насамперед - інтенсивність бойових дій.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни".

Другий чинник - енергетика. "Зараз ситуація виглядає контрольованою і обмежень з електропостачання немає. Але ми розуміємо, що удари по енергетичній інфраструктурі будуть продовжуватися. Тож ризики залишаються. Вони, напевно, будуть не такими, як наприкінці минулого року, але вони є", - зазначив голова. Департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Третім серйозним чинником ризику може стати блокування Росією роботи зернового коридору. Очікування можливих проблем із експортом зерна можуть призвести до зменшення площ посівів навесні. І це також можна віднести до ризиків для економіки цього року, упевнений виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський.

Нагадаємо, НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий, і песимістичний сценарій припускають дефіцит електроенергії ще тривалий час.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВВП Економіка України
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни