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От чего зависит рост экономики Украины в 2023 год: эксперты назвали основные риски

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Украина, Пятница 24 февраля 2023 15:22
От чего зависит рост экономики Украины в 2023 год: эксперты назвали основные риски Фото: экономика Украины может замедлиться из-за трех факторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Основными рисками для экономики Украины в 2023 году эксперты называют три фактора. Прежде всего - интенсивность боевых действий.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны".

Второй фактор - энергетика. "Сейчас ситуация выглядит контролированной и ограничений по электроснабжению нет. Но мы понимаем, что удары по энергетической инфраструктуре будут продолжаться. Так что риски остаются. Они, наверное, будут не такими, как в конце прошлого года, но они есть", - отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Третьим серьезным фактором риска может стать блокировка Россией работы зернового коридора. Ожидания возможных проблем с экспортом зерна могут привести к уменьшению площадей посевов весной. И это также можно отнести к рискам для экономики в текущем году, уверен исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.

Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый, и пессимистический сценарий предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.

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Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны