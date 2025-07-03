Від 41,5 до 45: яким буде курс долара восени та до кінця року, - прогноз аналітиків

Український валютний ринок завершив перше півріччя 2025 року у відносно стабільному стані. Аналітики спрогнозували, як зміниться ситуація восени та до кінця року

Про це пише РБК-Україна з посиланням на консенсус-прогноз від аналітиків провідних фінансових та інвестиційних інституцій.

Прогнози аналітиків Dragon Capital, КИТ Group і Concorde Capital сходяться в одному: стрімких обвалів чи злетів не очікується, але підвищення тиску на курс гривні можливе.

Аналітики КИТ Group, найбільшого оператора ринку обміну валют, вважають, що базовим сценарієм залишається курс у діапазоні 43-44,5 грн/долар на кінець року. Проте події можуть розвиватися за кількома різними сценаріями.

"Базовий сценарій на кінець року - курс у діапазоні 43-44,5 грн/долар із допустимими ситуативними відхиленнями залежно від розвитку зовнішніх подій і дій регулятора", - зазначили в КИТ Group.

У короткостроковій перспективі, до осені, можливий інерційно-стабільний сценарій із незначними коливаннями. За оцінками компанії, курс може залишитися у межах 41,5-42,5 грн/долар, якщо не станеться суттєвих зовнішніх або внутрішніх шоків.

"У такому середовищі ризики девальвації, безумовно, існують. Але їхня реалізація залежить від низки зовнішніх і внутрішніх факторів, це не є наперед визначеним сценарієм", - додають аналітики.

Подібні орієнтири озвучують і фахівці Dragon Capital, які нещодавно поліпшили власний прогноз завдяки "істотним обсягам фінансової допомоги".

"Ми очікуємо, що НБУ повернеться до контрольованого та поступового послаблення гривні в другому півріччі, коли темпи інфляції почнуть знижуватися. Проте, зважаючи на суттєві обсяги фінансової допомоги, ми підвищили прогноз резервів НБУ до 59 млрд доларів (з 41 млрд доларів) і знизили прогноз курсу на кінець року", - повідомили в інвестгрупі.

На кінець 2025 року в Dragon очікують курс 44 грн/долар, хоча раніше припускали 45. Такий прогноз залишається чинним за умови збереження обсягів допомоги та припинення активних бойових дій.

У Concorde Capital також не прогнозують різких курсових змін. За словами керівника аналітичного департаменту компанії Олександра Паращія, курс залишатиметься під контролем завдяки політиці НБУ та відносній передбачуваності макрофінансових показників.

"Через це середньорічний курс становитиме близько 42 гривень з невеликим відхиленням у той чи інший бік. Проте навіть з урахуванням цих факторів ми виходимо з того, що базовий сценарій залишається незмінним", - зазначив Паращій, додавши, що мається на увазі курс на рівні 44 грн/долар на кінець року.

У КИТ Group при цьому не виключають сценарію контрольованої девальвації, яка може використовуватись як інструмент бюджетної підтримки.

"Не можна виключати, що певна контрольована девальвація може розглядатися як спосіб бюджетного балансування. Однак лише за умови, що вона не спровокує ажіотажу та залишатиметься в межах контрольованих очікувань", - зазначають у компанії.

Таким чином, консолідований консенсус-прогноз ключових фінансових та інвестиційних інституцій окреслює осінній і річний діапазон курсу долара в межах 41,5-45 грн.

Це орієнтир, що враховує як збереження стабільності, так і потенційний вплив зовнішніх і внутрішніх ризиків. Проте всі експерти підкреслюють: для обвалу гривні, якого побоюються українці, передумов поки що немає.