Мета - 2 мільйони гривень. Скільки років потрібно збирати на квартиру в Києві

Скільки років треба відкладати на квартиру в Києві

Бюджетні, але доволі пристойні варіанти житла в Києві можна знайти за 2 мільйони гривень або близько 54 тисячі доларів. За таку вартість є однокімнатні квартири, зокрема в новобудовах. Якщо у вас є така сума і ви хочете квартиру в новому будинку, треба окремо відкласти ще кошти на ремонт, меблі та побутову техніку.

Водночас за 2 млн грн або 54 000 доларів є квартири на вторинному ринку, куди відразу можна заїхати й жити. Можна знайти й двокімнатні. Такі пропозиції є у багатьох районах: Шевченківському, Дарницькому, Подільському та інших:

Фото: Бюджетні варіанти квартир в різних районах Києва (скриншоти з сайту lun.ua)

Отже, скільки треба відкладати гроші, щоб купити бюджетну невелику квартиру в Києві за умови, що ви відкладатимете всі до копійки кошти, які заробляєте?

при зарплаті 15 тис грн: 133 місяці або 11 років ;

; при зарплаті 30 тис грн: 67 місяців або 5,5 років;

при зарплаті 50 тис грн: 40 місяців або 3,3 роки.

Якщо у вас немає можливості відкладати всю зарплатню, цей процес явно затягнеться на довше.

Фото: Скільки потрібно збирати на квартиру в Києві при різному рівні зарплат (інфографіка РБК-Україна)