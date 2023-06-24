Мета - 2 мільйони гривень. Скільки років потрібно збирати на квартиру в Києві

Купити власну квартиру в Києві мріє багато людей. Зараз у столиці вибір різноманітного житла справді великий: від бюджетних квартир до дорогих, від економ-варіантів смарт-житла до пентхауса на 6 кімнат з видом на Дніпро або центр міста.
Але скільки треба збирати на квартиру в Києві, якщо ви хочете купити хоча б одну із бюджетних квартир?
РБК-Україна порахувало, скільки треба відкладати на житло в Києві при різному рівні зарплат.
Бюджетні, але доволі пристойні варіанти житла в Києві можна знайти за 2 мільйони гривень або близько 54 тисячі доларів. За таку вартість є однокімнатні квартири, зокрема в новобудовах. Якщо у вас є така сума і ви хочете квартиру в новому будинку, треба окремо відкласти ще кошти на ремонт, меблі та побутову техніку.
Водночас за 2 млн грн або 54 000 доларів є квартири на вторинному ринку, куди відразу можна заїхати й жити. Можна знайти й двокімнатні. Такі пропозиції є у багатьох районах: Шевченківському, Дарницькому, Подільському та інших:
Фото: Бюджетні варіанти квартир в різних районах Києва (скриншоти з сайту lun.ua)
Отже, скільки треба відкладати гроші, щоб купити бюджетну невелику квартиру в Києві за умови, що ви відкладатимете всі до копійки кошти, які заробляєте?
Якщо у вас немає можливості відкладати всю зарплатню, цей процес явно затягнеться на довше.
Фото: Скільки потрібно збирати на квартиру в Києві при різному рівні зарплат (інфографіка РБК-Україна)
Відзначимо, ринок нерухомості по всій країні продовжує переживати непрості часи через військове вторгнення Росії. Але якщо раніше попит на оренду колосально впав, бо багато людей виїхало за кордон, то зараз орендувати житло планує все більше українців. Ми писали, скільки коштує орендувати квартиру в Києві.
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