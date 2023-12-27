Вічна боротьба. Роналду наздогнав Мессі за важливим гольовим показником

Зірковий португалець напередодні двічі забив "Аль-Іттіхаду" в чемпіонаті Саудівської Аравії. Обидва голи п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" оформив із 11-метрової позначки.

Тепер у Роналду однакова кількість поєдинків із двома забитими м'ячами з Мессі. Обидва оформили по 157 дублів за кар'єру. Загалом цьогоріч португальський нападник 11 разів забивав двічі за один матч, зокрема 4 дублі він оформив у складі збірної Португалії.

Окрім того, Роналду вийшов у найкращі бомбардири 2023 року. Форвард забив 53 м'ячі та випередив конкурентів із європейських ліг – Кейна, Мбаппе (по 52) і Холанда (50). Щоправда, останній ще зможе наздогнати португальця в двох турах АПЛ до кінця грудня.

Хто такий Кріштіану Роналду

Уродженець острова Мадейра, один із найвидатніших футболістів в історії та володар низки рекордів. Вихованець лісабонського "Спортінга", дебютував на професіональному рівні в сезоні 2002/03.

Звідти він перебрався до МЮ у 2003 році та провів 6 сезонів на "Олд Траффорд". Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три – за "Ювентус". У колекції трофеїв Роналду чемпіонські титули Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип індивідуальних нагород.

У січні 2023-го Роналду підписав із "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими".