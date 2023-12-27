Вічна боротьба. Роналду наздогнав Мессі за важливим гольовим показником

Форвард аравійського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду зрівнявся з нападником американського "Інтера Маямі" Ліонелем Мессі за кількістю дублів на професіональному рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MessivsRonaldo.app.
Зірковий португалець напередодні двічі забив "Аль-Іттіхаду" в чемпіонаті Саудівської Аравії. Обидва голи п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" оформив із 11-метрової позначки.
Тепер у Роналду однакова кількість поєдинків із двома забитими м'ячами з Мессі. Обидва оформили по 157 дублів за кар'єру. Загалом цьогоріч португальський нападник 11 разів забивав двічі за один матч, зокрема 4 дублі він оформив у складі збірної Португалії.
Окрім того, Роналду вийшов у найкращі бомбардири 2023 року. Форвард забив 53 м'ячі та випередив конкурентів із європейських ліг – Кейна, Мбаппе (по 52) і Холанда (50). Щоправда, останній ще зможе наздогнати португальця в двох турах АПЛ до кінця грудня.
Уродженець острова Мадейра, один із найвидатніших футболістів в історії та володар низки рекордів. Вихованець лісабонського "Спортінга", дебютував на професіональному рівні в сезоні 2002/03.
Звідти він перебрався до МЮ у 2003 році та провів 6 сезонів на "Олд Траффорд". Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три – за "Ювентус". У колекції трофеїв Роналду чемпіонські титули Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип індивідуальних нагород.
У січні 2023-го Роналду підписав із "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими".
До слова, раніше підготували підбірку нових спортивних серіалів на свята.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.