"Вибухові подарунки" для росіян. Прикордонники показали, як знищують ворога під Бахмутом

Українські прикордонники ліквідували російських загарбників на Бахмутському напрямку. Захисники використали для цього дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

"На Бахмутському напрямку прикордонники ударно працюють дронами", - йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео зафіксовано, як аеророзвідка прикордонників спочатку виявила російських окупантів. Потім захисники з дрона скинули на ворогів вибухівку.

Бої на Бахмутському напрямку

Варто зазначити, що Бахмут протягом місяців залишався епіцентром бойових дій. Зараз активні бої точаться на флангах на Бахмутському напрямку. Саме місто знаходиться під контролем окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, наші воїни ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Своєю чергою окупанти намагаються відновити втрачені позиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.