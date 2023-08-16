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"Вибухові подарунки" для росіян. Прикордонники показали, як знищують ворога під Бахмутом

Новость на русском →
Бахмут, Середа 16 серпня 2023 16:18
"Вибухові подарунки" для росіян. Прикордонники показали, як знищують ворога під Бахмутом Фото: прикордонники показали, як знищують окупантів під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники ліквідували російських загарбників на Бахмутському напрямку. Захисники використали для цього дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

"На Бахмутському напрямку прикордонники ударно працюють дронами", - йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео зафіксовано, як аеророзвідка прикордонників спочатку виявила російських окупантів. Потім захисники з дрона скинули на ворогів вибухівку.

Бої на Бахмутському напрямку

Варто зазначити, що Бахмут протягом місяців залишався епіцентром бойових дій. Зараз активні бої точаться на флангах на Бахмутському напрямку. Саме місто знаходиться під контролем окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, наші воїни ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Своєю чергою окупанти намагаються відновити втрачені позиції.

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