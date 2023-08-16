ua en ru
Ср, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Взрывные подарки" для россиян. Пограничники показали, как уничтожают врага под Бахмутом

Новина українською →
Бахмут, Среда 16 августа 2023 16:18
"Взрывные подарки" для россиян. Пограничники показали, как уничтожают врага под Бахмутом Фото: пограничники показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники ликвидировали российских захватчиков на Бахмутском направлении. Защитники использовали для этого дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

"На Бахмутском направлении пограничники ударно работают дронами", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео зафиксировано, как аэроразведка пограничников сначала обнаружила российских оккупантов. Затем защитники с дрона сбросили на врагов взрывчатку.

Бои на Бахмутском направлении

Следует отметить, что Бахмут в течение месяцев оставался эпицентром боевых действий. Сейчас активные бои идут на флангах на Бахмутском направлении. Сам город находится под контролем оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, наши воины ведут наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах. В свою очередь оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут пограничная служба прикордонники Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Украинские бойцы показали кадры освобождения Урожайного
Украинские бойцы показали кадры освобождения Урожайного
DAILY
Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза