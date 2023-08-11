Вибухів у Росії стане більше, ефективність покращуватиметься, - Подоляк

"Безумовно хочу сказати, що українські спецслужби - і ГУР, і СБУ - мають достатньо ефективну мережу в Росії. Можуть цією мережею користуватися. Думаю, що кількість таких інцидентів зростатиме", - сказав він.

На його думку, у Росії почастішають інциденти з "невстановленими безпілотниками", а з часом ефективність буде кращою.

"Зрозуміло, що сьогодні відпрацьовуються системи ППО, вивчається все, робиться розвідка. І поступово ефективність цих ударів збільшуватиметься", - додав Подоляк.

При цьому радник керівника ОП наголосив, що Україна не воює на території Росії.

"Безумовно на території Росії воює сама Росія. Вона сама себе знищить. Це однозначно. Ми лише можемо з вами додатково давати консультативні послуги людям, які говорять про те, як треба знищити Росію росіянами", - заявив він.

Вибух під Москвою

Нагадаємо, 9 серпня у місті Сергієв Посад за 70 кілометрів від Москви пролунав вибух на заводі, який займається виготовленням оптики, зокрема і для військових.

Росіяни заявили, що причиною вибуху нібито стало порушення технологічного процесу. При цьому територію заводу повністю закрили, туди не пускали людей.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що на Загорському оптико-механічному заводі загинуло понад 10 людей, а рятувальники найшли 48 фрагментів тіл.

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