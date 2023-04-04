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Вибухи на "Північних потоках": орендовану яхту могли використовувати як приманку

Фото: орендовану яхту могли використовувати як приманку для вибухів на газопроводах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Слідчі органи Німеччини під час розслідування вибухів на "Північних потоках" звернули увагу на орендовану яхту "Андромеда", яку запідозрили у причетності до диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Після кількох місяців розслідування в Німеччині припустили, що вона, ймовірно, була не єдиним судном, використаним для атаки. Правоохоронні органи припускають, що яхта, можливо, була принадою, щоб відвернути увагу від справжніх злочинців.

Німецьке розслідування встановило, що сліди вибухівки військового призначення, знайдені на столі у каюті "Андромеди", відповідають партії, використаній на трубопроводі. Однак кілька офіційних осіб засумнівалися, що досвідчені диверсанти залишили б по собі такі очевидні докази вини.

"Питання в тому, чи є історія з яхтою чимось відволікаючим, чи це лише частина картини", - сказав чиновник, знайомий із ходом розслідування.

За інформацією німецьких ЗМІ, яхта "Андромеда" моделі Bavaria Cruiser 50 могла використовуватись для доставки вибухівки до місця підриву "Північних потоків".

Раніше повідомлялося, що вітрильна яхта "Андромеда", яка може бути причетна до вибухів на газопроводах, не має необхідного обладнання для проведення такої операції.

Також ми писали, що західні ЗМІ почали писати про нібито можливу причетність України до підриву "Північних потоків". Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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