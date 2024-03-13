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Вибухи на "Північних потоках": компанія Nord Stream вимає компенсацію в 400 млн євро

Фото: Nord Stream вимагала компенсацію в 400 млн євро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Nord Stream подала до суду на страхові компанії і вимагає від них понад 400 млн євро компенсацій збитків, спричинених вибухами у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Nord Stream у своєму позові подає до суду на всіх страховиків. Згідно з судовими документами, компанія має намір стягнути компенсацію з Lloyd's та інших страхових компаній.

У судових документах йдеться, що поточна попередня оцінка Nord Stream "витрат на осушення та стабілізацію трубопроводу, повний ремонт та заміну втрачених запасів газу" становить від 1,2 до 1,35 млрд євро. При цьому джерела компанії відзначають, що Nord Stream розраховує отримати всього 400 млн євро.

У позові йдеться про вибухи у вересні 2022 року, які призвели до розриву трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

"Північні потоки"

Газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2" були побудовані російським "Газпромом" для транзиту 110 млрд кубометрів природного газу на рік до Німеччини та інших країн Європи. При цьому "Північний потік-2" так і не було введено в експлуатацію через російське вторгнення, а "Північний потік-1" було зупинено "Газпромом" влітку 2022 року. Три з чотирьох гілок газопроводів було підірвано 26 вересня 2022 року.

Дані розслідувань свідчать про високу активність російських військових кораблів біля Північних потоків безпосередньо перед вибухом.

Також ЗМІ повідомляли, що за підривом може стояти приватна група українських диверсантів на яхті, проте ця версія не розглядається серйозно.

У лютому 2024 року Данія та Швеція оголосили, що завершують розслідування вибухів на "Північних потоках".

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