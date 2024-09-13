Вибухи під Маріуполем: є влучання по складу ракет для ППО окупантів

Під Маріуполем завдано удару по складу ракет для ППО окупантів. Можливе і ураження розрахунку ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Підтверджене влучання по складу з боєкомплектом та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке. Детонація тривала до 5:20. Попередньо, можливе ураження чергового розрахунку ППО", - розповів він.
Наразі, за даними радника мера, загарбники розглядають евакуацію с. Портовське, все перекрито окупантами, така ж ситуація і в Мангуші.
"Мангуш. Виїзд в бік Маріуполя перекрито, частково закрита траса "Мангуш-Маріуполь". За спостереженнями, триває перебазування в режимі термінової евакуації після ураження. Подробиці згодом", - додав Андрющенко.
Маріуполь російські війська окупували у лютому 2022 року. Для захоплення міста загарбники використовували постійні бомбардування та тактику голоду.
З того часу Маріуполь перетворився на велику військову базу для забезпечення російських сил, які прямують на фронт.
При цьому в місті постійно фіксуються "прильоти" по місцях розташування складів та особового складу РФ. Зокрема, 11 вересня у Маріуполі та районі лунали вибухи.
Тоді фіксувалися "прильоти" по складу та базуванню окупантів. Після вибухів окупанти спішно евакуювали свої сили із селища Мелекіне.
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