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Вибухи лунають в Харкові і Запоріжжі: що відомо

Фото: вибухи лунають у Харкові та Запоріжжі 11 березня (
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 11 березня, у Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи. У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, карта повітряних тривог, Telegram начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова, Повітряні сили ЗСУ.

"У Запоріжжі та Харкові було чутно звуки вибуху", - йдеться в повідомленні.

Через кілька хвилин вибухи знову пролунали в Запоріжжі.

"У Запоріжжі чутно повторні звуки вибуху", - додає видання.

Удар по Дергачах

Пізніше,близько 12:40, стало відомо, що ворог завдав два удари по околицям Дергачів.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань з'ясовується. Дотримуйтесь заходів безпеки. Найближчим часом не покидайте укриттів!" - написав Задоренко.

Обстріл Запорізького району

Окупанти під час повітряної тривоги вдарили і по Запорізькому району, вибухи було чутно і в областному центрі.

"Щойно росіяни нанесли два удари по Запорізькому району. Вибухи було чути і у самому Запоріжжі. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється", - написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повітряна тривога в Україні

В 12:26 в частині областей України було оголошено повітряну тривогу. В Повітряних силах попередили про загрозу балістики з південного та північно-східного напрямків областей та пуски з тимчасово окупованого Криму.

Наразі тривога оголошена в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонскій, Одеській, Миколаївській, Кировоградській областях.

 

 

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ЗапоріжжяХарківВибухи