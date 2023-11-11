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Вибухи у Києві. Ігнат підтвердив, що окупанти випустили балістику, спрацювала ППО

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Києві зранку 11 листопада були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Попередня інформація, це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи. Поки ще немає інформації від місцевої адміністрації та поліції, де саме, можливо, є якісь уламки чи якісь пошкодження. Очікуємо інформацію, але була робота ППО. Відпрацювала ППО Києва по балістиці", - сказав він.

Ігнат додав, що інформацію про кількість цілей та їх тип надасть Повітряне командування "Центр".

Речник також пояснив, що у Києві повітряна тривога була оголошена після вибухів, оскільки окупанти застосували балістику.

"Балістика летить надзвичайно швидко. Радіолокаційно вона не так помітна, як крилаті ракети. До балістики можна віднести ракети С-300, С-400, "Іскандер-М", "Кинджал", - пояснив Ігнат.

Він припустив, що окупанти могли запустити балістику з прикордонних територій - поблизу Київської, Чернігівської чи Сумської областей.

Ранкові вибухи у Києві 

Сьогодні зранку у Києві пролунали вибухи. Пізніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що вибухи чули на лівому березі столиці. За його словами, сили ППО працювали поблизу Києва по балістиці.

Кличко також зазначив, що  викликів рятувальників наразі не було у столиці не було. Місцеві жителі викликали медиків після того, як почули вибухи. На щастя, постраждалих не виявлено.

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