UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибухи були поблизу реакторів. У МАГАТЕ розповіли про наслідки обстрілів ЗАЕС

Ілюстративне фото: у МАГАТЕ розповіли про наслідки обстрілів ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок обстрілів Запорізької АЕС було пошкоджено будівлі та обладнання. При цьому вибухи пролунали поблизу реакторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

За його словами, обстріл станції, який розпочався 19 листопада ввечері і продовжився 20 листопада вранці, був одним з найінтенсивніших за останні місяці.

Він зазначив, що рівень радіації залишається в межах норми, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Також не були пошкоджені зовнішні джерела електропостачання ЗАЕС.

При цьому в агентстві зазначають, що через атаку пошкоджено будівлю для зберігання радіоактивних відходів, електричний кабель до одного з реакторів, а також міст між іншим реактором та адміністративними будівлями.

"В черговий раз нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не так пощастити. Ми повинні зробити все можливе, щоб наступного разу не було", - наголосив Гроссі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними "Енергоатому" , російські військові весь ранок сьогодні обстрілювали територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 влучень по об'єктах інфраструктури станції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСМАГАТЭВійна Росії проти України