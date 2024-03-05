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Вибухи у Бєлгородській області: горить нафтобаза

Фото: вибухи у Бєлгородській області 5 березня, горить нафтобаза (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Бєлгородській області РФ пролунав вибух 5 березня. Епіцентром вибуху, за яким сталася пожежа, стала нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 112, росЗМІ.

"Губкінська нафтобаза атакована БПЛА у селі Довге у Бєлгородській області. Горить один резервуар. На місце слідує пожежний потяг", - наголошується в повідомленні Telegram-каналу 112.

Фото з місця пожежі на нафтобазі у Білгородській області РФ 5 березня (t.me/ENews112)

Як повідомляють російські ЗМІ, пишуть, що спочатку "був вибух, після якого почалася пожежа на інфраструктурному об'єкті".

"Постраждалих немає, на місці працюють оперативні служби", – рапортують пропагандисти.

Масштабні пожежі у Росії

Впродовж останніх місяців у РФ фіксують велику кількість пожеж, що часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах, нафтобазах.

Наприклад, у лютому 2024 року в Москві сталася пожежа на заводі "МіГ", який займається повним обслуговуванням - від конструювання до ремонту - однойменних винищувачів-носіїв "Кинджалів", що беруть участь в ударах по Україні.

Так, 30 грудня 2023 року спалахнула пожежа на російській шахтарській компанії "Удокан" в Забайкаллі. Внаслідок інциденту була пошкоджена частина заводу.

А у листопаді минулого року спалахнула пожежа на території московської електропідстанції "Чагіно". Повідомляли про густий дим і загоряння трансформатора, а також 120 літрів палива.

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