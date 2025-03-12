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За вибухами в Івано-Франківську стоять два підлітки, їх найняли спецслужби РФ

Івано-Франківськ, Середа 12 березня 2025 16:22
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За вибухами в Івано-Франківську стоять два підлітки, їх найняли спецслужби РФ Фото: правоохоронці розслідують теракт у Івано-Франківську (facebook.com/frankivskpolice)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

В Івано-Франківську вчора, 11 березня, ввечері прогриміли вибухи. Їх організували хлопці 15 і 17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію в Telegram.

Правоохоронці встановили, що двох жителів Івано-Франківська завербували російські спецслужби. Вони мали організувати серію терактів у місті.

Фото: в Івано-Франківську пролунали вибухи (facebook.com/frankivskpolice)

Хлопці знайшли оголошення про роботу в одному з Telegram-каналів. Коли вони погодилися, їм надіслали "інструкцію" і гроші на оренду квартири біля залізничного вокзалу.

Потім зловмисники підготували вибухівку, яку вони мали розмістити в певних місцях. Її вони помістили в термоси та під'єднали до них детонатори. За "роботу" підліткам пообіцяли 1700 доларів.

Але 11 березня ввечері, коли вони транспортували вибуховий пристрій до однієї з цілей, його дистанційно привели в дію.

"У результаті на місці загинув 17-річний фігурант. 15-річний спільник отримав важкі поранення. Його госпіталізували до лікарні. Таким чином російські спецслужби намагалися ліквідувати всіх виконавців. Вибуховою хвилею травмовано ще двох перехожих, які перебували поблизу. Це 20-річний чоловік і 23-річна жінка. Їх - також доправили до лікарні", - уточнили правоохоронці.

Ще один вибуховий пристрій, який залишився в орендованій квартирі, також здетонував. Після цього там почалася пожежа.

Наразі 15-річному зловмиснику готують підозру в пособництві у вчиненні теракту, а також у незаконному виготовленні вибухового пристрою.

Вибухи в Івано-Франківську

Нагадаємо, про вибухи в Івано-Франківську спочатку написали в мережі. Telegram-канали стверджували, що інцидент стався на залізничному вокзалі. Але в "Укрзалізниці" уточнили, що вибухи були біля вокзалу.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначав, що є загиблий. Одна людина "перебуває в дуже важкому стані". Ще двоє людей дістали поранення.

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