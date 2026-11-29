На сході Афганістану стався потужний вибух у школі, внаслідок якого загинули 10 людей, ще 110 дістали поранення. Більшість постраждалих - діти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Associated Press (AP).

Що відомо про вибух

Вибух стався зранку суботи 28 листопада, у школі провінції Кунар. Попередньо, джерелом вибуху могло стати сусіднє сховище вибухових речовин, яке належало гірничодобувним компаніям.

Директор департаменту інформації та культури провінції Самі уль-Хак Бааян заявив, що причиною могла бути недбалість під час зберігання вибухівки.

Речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Абдул Матін Кані підтвердив загибель 10 людей і повідомив про 110 поранених. Обставини трагедії розслідують.

Унаслідок вибуху частина шкільної будівлі обвалилася, під завалами опинилися учні та вчителі. Місцеві жителі долучилися до рятувальної операції, а поранених дітей доправляли до лікарні.

Очевидець Нур Рахман, будинок якого розташований поруч зі школою, розповів, що після вибуху побіг на місце події, щоб допомогти дітям.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) заявив, що разом із партнерами надає постраждалим невідкладну медичну допомогу та оцінює потреби дітей і їхніх родин.