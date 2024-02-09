Вибух на ракетному заводі в Іжевську: британська розвідка висунула версії

Як зазначається у зведенні, на цьому заводі виробляють низку балістичних ракет, зокрема "Іскандер", який регулярно використовується проти України. Спершу передбачалося, що вибух стався помилково робітників, хоча пізніше ТАРС повідомило, що це сталося через "планові випробування" ракетних двигунів.

"Малоймовірно, що до вибуху були причетні українські безпілотні літальні апарати з огляду на відстань до України 1200 км. Більше того, про подібні атаки в цьому районі не повідомлялося", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, це як мінімум п'ятий незрозумілий вибух військово-промислового підприємства за чотири місяці. Попередні вибухи були на таких підприємствах: Кам'янський хімічний завод у Ростові 15 січня 2024 року; Челябінський танковий завод 26 листопада 2023 року та порохові заводи та заводи боєприпасів у Котовську 10 листопада 2023 року та Солікамську 31 жовтня 2023 року.

"Існує реальна ймовірність того, що вибух стався через недбале поводження та зберігання легколетких, горючих та вибухонебезпечних матеріалів. Крім того, політичний тиск з боку вищого керівництва з метою збільшення обсягів виробництва військової промисловості для підтримки війни в Україні, ймовірно, призвело до цілодобового виробництва та втоми персоналу. Зростання вимог до виробництва, швидше за все, призведе до збільшення кількості промислових аварій у майбутньому", - зазначають у Міноборони Британії.

Вибух на ракетному заводі

Нагадаємо, 7 лютого на Воткінському заводі, що знаходиться під Іжевськом на території Росії, прогримів потужний вибух, після чого почалася сильна пожежа.

На заводі виробляють російські ракети міжконтинентальні балістичні ракети "Тополь-М", які можуть нести ядерний заряд, та ракети "Іскандер-М", якими обстрілюють Україну.