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Вибух в окупованому Криму. Міноборони РФ заявляє про ракетну атаку вночі

Фото: російські військові в окупованому Криму (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Вибух у тимчасово окупованому Криму, який жителі Сімферополя чули в ніч проти 19 серпня, у Міністерстві оборони РФ пояснюють роботою ППО та начебто збиттям ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Міноборони РФ.

Традиційно у цьому ракетному ударі у відомстві країни-агресора звинувачують Україну.

Як йдеться у заяві російського міністерства, вночі 19 серпня "була спроба" атаки переобладнаної в ударний варіант зенітної ракети комплексу ППО С-200 по території підконтрольного РФ українського півострова.

"Російськими засобами ППО українська ракета була своєчасно виявлена та збита у повітрі", - розповіли у відомстві.

Як завжди, у Міноборони РФ - "жертв і руйнувань землі немає".

Вибух у Криму 19 серпня та "бавовна" на півострові

Нагадаємо, що в ніч на 19 серпня в кримських пабліках і Telegram-каналах повідомляли про потужний вибух у районі Сімферополя, який також чули у Бахчисарайському районі та Алушті.

Зазначимо також, що останні місяці в окупованому Криму все частіше трапляються всілякі вибухи. Іноді це стосується ударів по російському флоту, іноді ракетних ударів, чи атаки дронів по півострову або Кримському мосту.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 4 серпня, в рамках спецоперації СБУ, під час атаки дронами було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема на наступний день дрони також атакували великий нафтовий танкер SIG, який був добре навантажений паливом.

Також нещодавно був атакований надводними дронами та Кримський міст, внаслідок чого в конструкції були зруйновані два прольоти.

 

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