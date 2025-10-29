Вибух у Хмельницькому. В ОВА розповіли, що відомо про причину

У Хмельницькому встановлюють причину вибуху у житловому будинку. Призначено експертизи, станом на зараз залишків вибухівки не виявлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Він розповів, що за фактом загибелі людей та руйнування житлового будинку було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"В рамках кримінального провадження призначено низку спеціалізованих експертиз, зокрема пожежно-технічну з метою визначення місця та причин вибуху, можливого накопичення речовин, які спричинили вибух та чи був це вибух саме природного газу", - зазначив Тюрін.

Голова ОВА додав, що слідчі дії, за результатами яких буде встановлено всі обставини, тривають. Попередньо, залишків вибухових пристроїв за результатами огляду місця події не виявлено.

"11 мешканців потребують тимчасового відселення. Проте, на сьогодні звернулось за допомогою 2 людини похилого віку, які поселені в кризовому центрі міста. Вони забезпечені харчуванням та медикаментами", - сказав він.