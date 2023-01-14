Вибух газопроводу в Литві не був диверсією - МЗС Естонії

МЗС Естонії пояснив, що у зв'язку з вибухом газового шляху він постійно був на зв'язку з міністром закордонних справ Литви

"Інформації про те, що це була диверсія, немає і жодних обставин, які свідчать про це", - сказав Рейнсалу.

Він додав, що розслідування триває, і причина вибуху буде з'ясована найближчим часом.

Рейнсалу також підкреслив, що подача газу в Латвію відновлена, але пошкодження самого газопроводу усунуть протягом кількох днів.