Вибух Cybertruck у Лас-Вегасі: поліція виявила каністри з пальним і феєрверки

У середу в Лас-Вегасі біля входу в готель Trump International Hotel Las Vegas вибухнув Cybertruck, унаслідок чого загинув водій і постраждали 7 осіб. Поліція виявила в пікапі каністри з паливом і феєрверки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Виступаючи на брифінгу, шериф поліції округу Кларк у Лас-Вегасі Кевін Макмахілл заявив, що в задній частині вантажівки було виявлено "каністри з паливом і великі феєрверкові міномети" (піротехніка).

Раніше генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск написав у соцмережі Х, що "вибух був спричинений дуже потужним феєрверком або бомбою, що перевозилася в кузові орендованого Cybertruck", і він не пов'язаний із самим транспортним засобом.

Президент США Джо Байден, виступаючи в телевізійному ефірі в середу ввечері, заявив, що співробітники правоохоронних органів розслідують, чи був якийсь можливий зв'язок між вибухом Cybertruck та наїздом автомобіля на натовп людей у Новому Орлеані, внаслідок чого загинуло щонайменше 15 осіб.