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Вибух Cybertruck у Лас-Вегасі: поліція виявила каністри з пальним і феєрверки

Четвер 02 січня 2025 04:38
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Вибух Cybertruck у Лас-Вегасі: поліція виявила каністри з пальним і феєрверки Фото: раніше Маск заявляв, що вибух не пов'язаний з несправністю авто (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У середу в Лас-Вегасі біля входу в готель Trump International Hotel Las Vegas вибухнув Cybertruck, унаслідок чого загинув водій і постраждали 7 осіб. Поліція виявила в пікапі каністри з паливом і феєрверки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Виступаючи на брифінгу, шериф поліції округу Кларк у Лас-Вегасі Кевін Макмахілл заявив, що в задній частині вантажівки було виявлено "каністри з паливом і великі феєрверкові міномети" (піротехніка).

Раніше генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск написав у соцмережі Х, що "вибух був спричинений дуже потужним феєрверком або бомбою, що перевозилася в кузові орендованого Cybertruck", і він не пов'язаний із самим транспортним засобом.

Президент США Джо Байден, виступаючи в телевізійному ефірі в середу ввечері, заявив, що співробітники правоохоронних органів розслідують, чи був якийсь можливий зв'язок між вибухом Cybertruck та наїздом автомобіля на натовп людей у Новому Орлеані, внаслідок чого загинуло щонайменше 15 осіб.

Нагадаємо, що Ілон Маск заявив, що подія з вибухом вантажного пікапа, який виробляє його компанія, може бути терактом.

Також він припустив, що подія може бути пов'язана з інцидентом у Новому Орлеані. Мільярдер повідомив, що в обох випадках автомобілі були орендовані у Turo - майданчика, який дозволяє власникам авто здавати свої машини в оренду.

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