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"Вибрала боротьбу за волю України". У Києві попрощались із військовою Наталією Кузнєцовою (фото)

Четвер 29 серпня 2024 14:45
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"Вибрала боротьбу за волю України". У Києві попрощались із військовою Наталією Кузнєцовою (фото) Прощання із Наталією "Іранкою" Кузнєцовою (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

У Києві 29 серпня попрощались із військовою 67-ї окремої механізованої бригади та очільницею Чернігівського осередку "Правого сектору" Наталією "Іранкою" Кузнєцовою, яка трагічно загинула напередодні.

РБК-Україна розповідає про те, як пройшло прощання із військовою.

Столиця попрощалась із Наталією Кузнєцовою

Прощання із 31-річною Наталією Кузнєцовою пройшло у Києві в Михайлівському Золотоверхому монастирі. На похорон зібралось багато українців, як цивільних, так і військових. Люди на прощання прийшли із квітами та національними прапорами.

&quot;Вибрала боротьбу за волю України&quot;. У Києві попрощались із військовою Наталією Кузнєцовою (фото)&quot;Вибрала боротьбу за волю України&quot;. У Києві попрощались із військовою Наталією Кузнєцовою (фото)&quot;Вибрала боротьбу за волю України&quot;. У Києві попрощались із військовою Наталією Кузнєцовою (фото)&quot;Вибрала боротьбу за волю України&quot;. У Києві попрощались із військовою Наталією Кузнєцовою (фото)&quot;Вибрала боротьбу за волю України&quot;. У Києві попрощались із військовою Наталією Кузнєцовою (фото)Прощання із Наталією Кузнєцовою (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Після відспівування у соборі українці попрощались із військовою на Майдані, вигукуючи гасла "Слава Україні", "Героям слава". Також близькі Наталії виголосили прощальну промову.

&quot;Вибрала боротьбу за волю України&quot;. У Києві попрощались із військовою Наталією Кузнєцовою (фото)&quot;Вибрала боротьбу за волю України&quot;. У Києві попрощались із військовою Наталією Кузнєцовою (фото)&quot;Вибрала боротьбу за волю України&quot;. У Києві попрощались із військовою Наталією Кузнєцовою (фото)&quot;Вибрала боротьбу за волю України&quot;. У Києві попрощались із військовою Наталією Кузнєцовою (фото)&quot;Вибрала боротьбу за волю України&quot;. У Києві попрощались із військовою Наталією Кузнєцовою (фото)&quot;Вибрала боротьбу за волю України&quot;. У Києві попрощались із військовою Наталією Кузнєцовою (фото)Прощання із Наталією Кузнєцовою (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Що відомо про військову

Наталія Кузнєцова родом із Кіровоградщини, навчалася в Київському національному економічному університету ім. В. Гетьмана. Тривалий час проживала в Чернігові.

Під час Революції Гідності приєдналася до "Правого сектору". У 2023 році військову нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

"Наталя була вродлива, розумна, смілива - справжня козачка. Вона б могла сміливо зробити успішну кар'єру в Києві чи будь-якому місті, але вибрала боротьбу за волю України", - написав військовий Михайло Ухман.

Наталя була заміжня за офіцером Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. Степана Бандери, молодшим сержантом 67 окремої механізованої бригади Віктором Панаско із позивним "Іранець". Він загинув під Бахмутом у травні 2023 року.

Відомо, що жінка померла від вогнепального поранення в область скроні 26 серпня у селі Приморське на Одещині.

&quot;Вибрала боротьбу за волю України&quot;. У Києві попрощались із військовою Наталією Кузнєцовою (фото)Наталія Кузнєцова була нагороджена орденом "За мужність" III ступеня (фото: Facebook/Наталія Кузнєцова)

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