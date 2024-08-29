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"Выбрала борьбу за свободу Украины". В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото)

Четверг 29 августа 2024 14:45
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"Выбрала борьбу за свободу Украины". В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото) Прощание с Наталией "Иранкой" Кузнецовой (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

В Киеве 29 августа простились с военной 67-й отдельной механизированной бригады и руководительницей Черниговской отделения "Правого сектора" Наталией "Иранкой" Кузнецовой, которая трагически погибла накануне.

РБК-Украина рассказывает о том, как прошло прощание с военной.

Столица простилась с Наталией Кузнецовой

Прощание с 31-летней Наталией Кузнецовой прошло в Киеве в Михайловском Златоверхом монастыре. На похороны собралось много украинцев, как гражданских, так и военных. Люди на прощание пришли с цветами и национальными флагами.

&quot;Выбрала борьбу за свободу Украины&quot;. В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото)&quot;Выбрала борьбу за свободу Украины&quot;. В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото)&quot;Выбрала борьбу за свободу Украины&quot;. В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото)&quot;Выбрала борьбу за свободу Украины&quot;. В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото)&quot;Выбрала борьбу за свободу Украины&quot;. В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото)Прощание с Наталией Кузнецовой (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

После отпевания в соборе украинцы простились с военной на Майдане, выкрикивая лозунги "Слава Украине", "Героям слава". Также близкие Натальи произнесли прощальную речь.

&quot;Выбрала борьбу за свободу Украины&quot;. В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото)&quot;Выбрала борьбу за свободу Украины&quot;. В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото)&quot;Выбрала борьбу за свободу Украины&quot;. В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото)&quot;Выбрала борьбу за свободу Украины&quot;. В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото)&quot;Выбрала борьбу за свободу Украины&quot;. В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото)&quot;Выбрала борьбу за свободу Украины&quot;. В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото)Прощание с Наталией Кузнецовой (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Что известно о военной

Наталья Кузнецова родом из Кировоградской области, училась в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана. Долгое время проживала в Чернигове.

Во время Революции Достоинство присоединилось к "Правому сектору". В 2023 году военную наградили орденом "За мужество" III степени.

"Наталья была красивая, умная, смелая - настоящая козачка. Она могла бы смело сделать успешную карьеру в Киеве или любом городе, но выбрала борьбу за свободу Украины", - написал военный Михаил Ухман.

Наталья была замужем за офицером Всеукраинской организации "Тризуб" им. Степана Бандеры, младшим сержантом 67 отдельной механизированной бригады Виктором Панаско с позывным "Иранцем". Он погиб под Бахмутом в мае 2023 года.

Известно, что женщина скончалась от огнестрельного ранения в области виска 26 августа в селе Приморское в Одесской области.

&quot;Выбрала борьбу за свободу Украины&quot;. В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото)Наталья Кузнецова была награждена орденом "За мужество" III степени (фото: Facebook/Наталія Кузнецова)

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