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Вибори до завершення війни: яке ставлення українців та аргументи

Фото: вибори під час війни підтримують лише 22% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на кінець березня 2024 року лише 22% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни. Це дещо більше, ніж було у вересні 2023 року - 15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Більшість опитаних (59,5%) ставляться до виборів негативно (у вересні 2023 року -  64%).

Як зазначають соціологи, значною мірою підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади. Так, серед тих, хто довіряє президенту України, лише 15% підтримали б такі вибори, тоді як серед тих, хто не довіряє - 37%. Хоча навіть серед тих, хто не довіряє президенту, відносна більшість (45%) не підтримують ідею таких виборів (серед тих, хто довіряє - 68%).

Аргументи проти

Негативне ставлення до виборів під час війни зумовлене тим, що відносна більшість (45%) громадян вважає, що такі вибори роз'єднають українське суспільство (лише 12% вважають, що вони згуртують суспільство.

Відносна більшість громадян (42%) вважають, що зміна влади під час війни перешкоджатиме перемозі у війні з Росією. Лише 13% дотримуються думки, що зміна влади сприятиме перемозі.

Опитування було проведене Центром Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

Нагадаємо, розмови про вибори активізувалися у другій половині 2023 року. Станом на жовтень 81% опитаних вважали, що вибори мають проводитися після закінчення війни і зараз вони не на часі.

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