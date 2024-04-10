Вибори до завершення війни: яке ставлення українців та аргументи

Більшість опитаних (59,5%) ставляться до виборів негативно (у вересні 2023 року - 64%).

Як зазначають соціологи, значною мірою підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади. Так, серед тих, хто довіряє президенту України, лише 15% підтримали б такі вибори, тоді як серед тих, хто не довіряє - 37%. Хоча навіть серед тих, хто не довіряє президенту, відносна більшість (45%) не підтримують ідею таких виборів (серед тих, хто довіряє - 68%).

Аргументи проти

Негативне ставлення до виборів під час війни зумовлене тим, що відносна більшість (45%) громадян вважає, що такі вибори роз'єднають українське суспільство (лише 12% вважають, що вони згуртують суспільство.

Відносна більшість громадян (42%) вважають, що зміна влади під час війни перешкоджатиме перемозі у війні з Росією. Лише 13% дотримуються думки, що зміна влади сприятиме перемозі.

Опитування було проведене Центром Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.