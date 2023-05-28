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Вибори в Туреччині. Попередньо підраховано понад 60% голосів: хто лідирує

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Туреччині вже підрахували більш як 65% голосів виборців. Наразі лідирує чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування.

Станом на 18:40 підраховано вже 66,6% голосів. Наразі з результатом в 54,7% лідирує Ердоган.

Вибори в Туреччині

Сьогодні в Туреччині проходить другий тур виборів на посаду президента. Варто відзначити, що у першому турі президенту Реджепу Тайіпу Ердогану бракувало менше ніж 1% голосів для здобуття перемоги.

Кемаль Киличдароглу, 74-річний лідер Республіканської народної партії (РНП), виступає опонентом Ердогана. У першому турі він набрав 44,88% голосів, тоді як Ердоган отримав 49,52% голосів.

Нагадаємо, що сьогодні чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган почав роздавати гроші виборцям просто на виборчий ділянці.

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Турция