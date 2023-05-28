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Вибори в Туреччині. Ердоган роздавав гроші виборцям просто перед камерами

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган почав роздавати гроші виборцям просто на виборчий ділянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео.

Приїхавши на виборчу ділянку, щоб взяти участь в голосування другого туру виборів на посаду президента Туреччини, Ердоган не приховуючись від камер почав роздавати виборцям гроші.

На відео, поширюваному у мережі, видно, як Ердоган роздавав банкноти вартістю 200 лір (майже $10), потискаючи руки своїм прихильникам.

Вибори в Туреччині

Сьогодні в Туреччині проходить другий тур виборів на посаду президента. Зауважимо, що в першому турі президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану не вистачило менше ніж 1% для перемоги.

Опонентом Ердогана є 74-річний лідер Республіканської народної партії (РНП) Кемаль Киличдароглу. Під час першого туру він набрав 44,88% проти 49,52% в Ердогана.

Підкуп виборців

Зазначимо, що турецький президент не вперше помічений за підкупом виборців під час голосування. Під час голосування в першому турі виборів Реджеп Ердоган разом із дружиною Еміне прийшов на виборчу дільницю в одній зі середніх шкіл у Стамбулі. Однак перед тим, як віддати свій голос, Ердоган витягнув із кишені гроші та почав їх роздавати дітям.

Усі охочі могли отримати від Ердогана банкноту номіналом у 200 турецьких лір. Ця сума становить приблизно 380 гривень.

Про шанси обох претендентів на перемогу і про те, на що чекати від другого туру можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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ТурцияРеджеп Тайіп Ердоган