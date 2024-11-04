Результати виборів у США залежать від 7 штатів: де та кого підтримують більше

Під час президентських виборів у США долю голосування завжди визначають лише кілька окремих "хитких штатів". На виборах-2024 таких штатів всього сім.
РБК-Україна пояснює, чому вони такі важливі, а також які рейтинги там мають Камала Гарріс і Дональд Трамп.
У США своєрідна виборча система. Вона складається із двох етапів. Спочатку громадяни голосують за виборників у своєму штаті. А вже потім виборники віддають свій голос за президента.
Аби перемогти на президентських виборах, потрібно здобути голоси 270 із 538 виборників. Їх кількість в кожному конкретному штаті відрізняється, залежно від чисельності населення. У більшості штатів Трамп чи Гарріс мають значну перевагу над суперником. Однак є такі, у яких вподобання виборців змінюються від виборів до виборів. Ці штати називають "хиткими".
На виборах 2024 року "хитких" штатів сім: Вісконсін, Пенсильванія, Мічиган, Джорджія, Невада, Північна Кароліна та Арізона.
У кожному з них рейтинги Гарріс і Трампа практично рівні. Розрив між кандидатами значно менший від статистичної похибки. На практиці це означає, що і Камала Гарріс, і Дональд Трамп під час кампанії значну увагу та велику частку рекламних бюджетів виділяють саме цим штатам, обділяючи інші.
Найбільш важливим для кандидатів є штат Пенсильванія з 19 голосами виборників. Далі Мічиган та Джорджія - по 16, Північна Кароліна - 15, Арізона - 11, Вісконсін 10 та Невада - 6.
Як і загалом по країні, у спірних "хитких" штатах, рейтинги Камали Гарріс та Дональда Трампа майже однакові. А невелика перевага когось із суперників суттєво менша за статистичну похибку.
Усереднені рейтинги Гарріс і Трампа по ключових штатах (за даними агрегатора опитувань FiveThirtyEight):
Арізона:
Трамп – 49,1%; Гарріс – 46,5%
Вісконсін
Гарріс – 48,2%; Трамп – 47,4%
Джорджія
Трамп – 48,6%; Гарріс – 47,1%
Мічиган
Гарріс – 47,9%; Трамп – 47,1%
Невада
Трамп – 47,9%; Гарріс – 47,3%;
Пенсильванія
Трамп – 47,9%; Гарріс – 47,7%
Північна Кароліна
Трамп – 48,4%; Гарріс – 47,2%
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, яку роль у хитких штатах можуть відіграти українська, а також арабська та ізраїльська діаспори.
Крім того, читайте про те, як значна частина американців віддають свій голос не лише на дільницях, а й дистанційно.
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При написанні матеріалу використовувались дані агрегатора опитувань FiveThirtyEight та відкрита інформація про державний устрій США.