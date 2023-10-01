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Вибори в Словаччині: проєвропейська партія поступається антиукраїнській

Фото: проєвропейська партія поступилася проросійській на виборах у Словаччині (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Словаччині відбулися дострокові парламентські вибори 30 вересня. За попередніми результатами, проєвропейські сили поступилися проросійській партії SMER-SD.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Denník N.

Антиукраїнська партія SMER-SD, очолювана Робертом Фіцо, який був главою словацького уряду в 2006-10 та 2012-2018 роках і має виразну проросійську позицію, перемагає, набравши 23,52% голосів.

Фіцо закликає до зняття санкцій проти РФ, запроваджених за окупацію Криму. Він і безліч його соратників були чи є фігурантами корупційних кримінальних справ.

Друге місце посідає проєвропейська політсила "Прогресивна Словаччина", яка виступає за підтримку України у війні проти Росії та за членство нашої держави в Європейському Союзі. За неї проголосували 16,47% виборців.

Третє місце з результатом 15,8% голосів посідає партія HLAS, очолювана експрем'єром Петером Пеллегріні, яка виступає за продовження допомоги Україні та санкцій проти РФ.

Варто зазначити, перші результати екзит-полів показували кардинально інший результат, згідно з яким перше місце з результатом понад 23% посідала "Прогресивна Словаччина". Однак реальне голосування показало зовсім іншй результат.

Чому вибори у Словаччині важливі для України

Роберто Фіцо ще в роки прем'єрства займав проросійську позицію, закликаючи до скасування санкцій проти РФ. А тепер його погляди стали ще радикальнішими. На одному з мітингів він заявив, що війна розпочалася у 2014 році, нібито коли "українські нацисти та фашисти почали вбивати російських громадян" на Донбасі.

У разі перемоги Фіцо обіцяв повністю урізати військову підтримку Україні. При тому, що Словаччина є добрим військовим партнером, зокрема передавши 13 винищувачів МІГ-29. А також є загроза, що на додаток до Угорщини з'явиться ще одна країна-учасниця ЄС, яка може блокувати антиросійські рішення.

РБК-Україна писало, що найнебезпечнішим сценарієм для нашої країни стала б коаліція SMER із праворадикальними "Республікою" та Словацькою національною партією (СНП).

Інший варіант - з партією HLAS колишнього прем'єра Петера Пеллегріні - м'якший, оскільки той виступає за продовження допомоги Україні та санкцій проти Росії.

 

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