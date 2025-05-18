Вибори у Румунії: Сіміон закликав виборців завтра вийти на протести

На президентських виборах у Румунії станом на 22:30 було підраховано 75% бюлетенів.

Попередньо, незалежний кандидат, мер Бухареста Нікушор Дан випереджає ультраправого лідера "Альянсу за єдність румунів" (AUR) Джордже Сіміона на 670 тисяч голосів..

Членам партії AUR у виборчих дільницях надійшло повідомлення з вимогою виходити на протести по всій країні у понеділок 19 травня.

"Якщо шахрайство триватиме - протест! Завтра вранці загальнонаціональні протести, якщо вони спробують вкрасти перемогу румунського народу!" - йдеться у повідомленні.

О 21:00 Сіміон емоційно заявив про свою перемогу на виборах.

"Ми - очевидні переможці цих виборів. Це перемога Келіна Джорджеску", - заявив він.

Зазначимо, що напередодні виборів, усіх прихильників Джорджеску закликали віддати свої голоси голоси за Сіміона.

Водночас, два екзитполи назвали переможцем Нікушора Дана. Він зазначив, що це не його особиста політична перемога, а перемога громад.

"Революція, на яку чекає багато людей, відбудеться, але шляхом покращення роботи румунської держави для кожного громадянина. Це наше спільне завдання - боротися за єдину Румунію, а не за дві", - сказав Дан.