Вибори президента Румунії: в першому турі лідирує ультраправий кандидат

Президентські вибори у Румунії

В неділю, 24 листопада, відбувся перший тур виборів президента Румунії.

У голосуванні взяли участь 19 мільйонів виборців. До виборчих бюлетенів були внесені 14 кандидатів на посаду глави держави.

Зазначимо, що дані румунських екзит-полів продемонстрували зовсім інші результати. Так, перше місце здобув Марчел Чолаку, а друге - ліберальна кандидатка Елена Ласконі.

Другий тур президентських виборів запланований на 8 грудня.

Раніше ЗМІ повідомляли про ймовірне втручання Росії у парламентські та президентські вибори в Румунії.

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