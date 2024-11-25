Вибори президента Румунії: в першому турі лідирує ультраправий кандидат

На президентських виборах у Румунії лідирує ультранаціоналістичний кандидат Келін Джорджеску, а другу сходинку посідає чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії Румунії.
За підрахунками 96,38% голосів виборців, результати волевиявлення виглядають так:
Решта кандидатів набрали менше 1% голосів.
Келін Джорджеску - надзвичайно релігійний і націоналістичний лідер. Він висловлювався за зменшення залежності Румунії від імпорту, підтримку фермерів та збільшення внутрішнього виробництва продуктів харчування й енергії.
Джорджеску також стверджував, що ЄС і НАТО не презентують румунські інтереси належним чином, а війна Росії проти України маніпулюється американськими військовими компаніями.
Будучи маловідомим професором університету, він використовував TikTok для згуртування виборців навколо себе, а також викликав жорстку критику за свої попередні коментарі, в яких підтримав фашистський легіонерський рух Румунії ХХ століття.
В неділю, 24 листопада, відбувся перший тур виборів президента Румунії.
У голосуванні взяли участь 19 мільйонів виборців. До виборчих бюлетенів були внесені 14 кандидатів на посаду глави держави.
Зазначимо, що дані румунських екзит-полів продемонстрували зовсім інші результати. Так, перше місце здобув Марчел Чолаку, а друге - ліберальна кандидатка Елена Ласконі.
Другий тур президентських виборів запланований на 8 грудня.
Раніше ЗМІ повідомляли про ймовірне втручання Росії у парламентські та президентські вибори в Румунії.
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