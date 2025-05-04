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Вибори президента Румунії. Хто лідирує і чи буде другий тур: екзитполи

Фото: Джордж Сііміон, ультраправий кандидат в президенти Румунії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Ультраправий та антиукраїнський кандидат Джордж Сіміон лідирує на президентських виборах в Румунії. Однак його чекає ще другий тур голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати екзитполів CURS та "Авангрард", які публікує румунське медіа hotnews.ro.

Результати екзит-полу CURS:

  • Джордж Сіміон - 33,1%
  • Крін Антонеску - 22,9%
  • Нікушор Дан - 20,9%
  • Віктор Понта - 14,7%
  • Олена Ласконі - 4,4%

Результати екзит-полу "Авангард":

  • Джордж Сіміон - 30%
  • Крін Антонеску - 23%
  • Нікушор Дан - 23%
  • Віктор Понта - 15%
  • Олена Ласконі - 4%

Як прогнозують, жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів. Отже, 18 травня відбудеться другий тур виборів.

Так, за результатами екзитполів, у другому турі Сіміон може  зіткнутися з Антонеску (одним із найвпливовіших політичних лідерів Румунії, який у 2012 році виконував обов'язки президента) або Даном (мером Бухареста, відомим своєю антикорупційною діяльністю), які мають різницю в підтримці на межі статистичної похибки.

Друга спроба виборів в Румунії

Нагадаємо, це вже вдруге за пів року Румунія проводить президентські вибори. Результати першого голосування, яке відбулося у листопаді 2024 року, були скасовані Конституційним судом Румунії.

Причиною такого рішення став гучний скандал довкола ультраправого політика Келіна Джорджеску, який неочікувано переміг у першому турі виборів, хоча не мав жодних шансів за передвиборчими прогнозами. З'ясувалося, що цьому сприяла нечесна виборча кампанія Джорджеску, в причетності до якої навіть підозрюють Росію.

Оскільки Джорджеску заборонили знову балотуватися, його у виборчій гонці змінив Джордже Сіміон, який обіцяв протидіяти військовій допомозі Україні, а в минулому посягав на українські території.

Більше про вибори в Румунії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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