Друга спроба виборів в Румунії

Нагадаємо, це вже вдруге за пів року Румунія проводить президентські вибори. Результати першого голосування, яке відбулося у листопаді 2024 року, були скасовані Конституційним судом Румунії.

Причиною такого рішення став гучний скандал довкола ультраправого політика Келіна Джорджеску, який неочікувано переміг у першому турі виборів, хоча не мав жодних шансів за передвиборчими прогнозами. З'ясувалося, що цьому сприяла нечесна виборча кампанія Джорджеску, в причетності до якої навіть підозрюють Росію.

Оскільки Джорджеску заборонили знову балотуватися, його у виборчій гонці змінив Джордже Сіміон, який обіцяв протидіяти військовій допомозі Україні, а в минулому посягав на українські території.

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