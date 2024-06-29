Вибори президента в Ірані: хто проходить у другий тур

В Ірані відбувся перший тур президентських виборів. До наступного етапу проходять два кандидати - ліберал Масуд Пезешкіян і консерватор Саїд Джалілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

Перед стартом першого туру виборів ще двоє кандидатів відмовилися від участі.

З виборчих перегонів вибули два інших кандидати - консервативний спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф (він набрав 3,83 млн голосів) та колишній міністр юстиції і внутрішніх справ Мостафа Пурмохаммаді (за нього проголосували близько 206 тисяч громадян Ірану).

Усього опрацьовано понад 24,5 млн голосів по всій країні. Як зазначають державні органи Ірану, була зафіксована рекордно низька явка.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 19 травня іранські ЗМІ повідомили, що вертоліт, на борту якого був президент Ірану Ібрагім Раїсі, потрапив в аварію. Іранського лідера також супроводжували міністр закордонних справ та низка інших чиновників.

Пізніше стало відомо, що президент Ірану та інші пасажири гелікоптера загинули. Їх тіла знайшли після тривалої пошукової операції.

Після цього в Ірані назначили дострокові президентські вибори. Детальніше про те, як відбуваються вибори в Ірані, який постачає зброю Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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